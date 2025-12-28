मुंबईत काँग्रेस आणि ‘वंचित’ची आघाडी
मुंबईत काँग्रेसची ‘वंचित’सह आघाडी
पालिकांचा निर्णय स्थानिक पातळीवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात आज आघाडीचा निर्णय झाला. त्यानुसार मुंबईत वंचित बहुजन आघाडी ६२ जागा लढणार आहे, तर राज्यातील इतर २८ महापालिकांतील आघाडीसंदर्भात स्थानिक पातळीवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असून त्याबाबतचे अधिकारी दोन्ही पक्षांनी स्थानिक नेत्यांना दिले आहेत. काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी आघाडीची घोषणा केली.
‘काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडी यांची युती ही नैसर्गिक युती आहे. दोन्ही पक्षांची वैचारिक भूमिका एकच आहे. दोन्ही पक्ष संविधानवादी आहेत, संविधानाला अभिप्रेत भारत घडवणे हा दोघांचा विचार आहे. समता, बंधुत्व व सामाजिक न्यायाची भूमिका एकच आहे. १९९८ व १९९९च्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांत आघाडी झाली होती. आता पुन्हा २५ वर्षांनी दोन पक्ष एकत्र आले आहेत,’ असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी सांगतले. ‘आघाडीच्या प्रक्रियेसाठी थोडा वेळ लागला; पण आजपासून नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे. हा आकड्यांचा खेळ नसून विचारांचा मेळ आहे,’ असे सपकाळ म्हणाले. ‘भाजपला रोखण्यासाठी दोन्ही पक्ष एकत्र आलेले आहेत. आघाडीसाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पहिले पाऊल टाकले व सुरुवातीपासूनच सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मुंबई महापालिकेत वंचित बहुजन आघाडी ६२ जागांवर लढणार आहे,’ असे वंचितचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर या वेळी म्हणाले.
...
यांची उपस्थिती
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा मुख्य प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकळे, वंचितचे मुंबई अध्यक्ष चेतन अहिरे, मुंबई महिला आघाडी अध्यक्ष स्नेहल सोहनी, मुंबई युवा आघाडी अध्यक्ष सागर गवई या वेळी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.