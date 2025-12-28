उमेदवारांची उडणार झुंबड
उमेदवारांची उडणार झुंबड
अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : ठाणे महापालिकेच्या १३१ नगरसेवक पदांसाठी सुमारे तीन हजार इच्छुकांनी अर्ज घेतले असले तरी प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ १६ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. जागावटपाचा तिढा कायम असल्याने अनेक उमेदवार होल्डवर आहेत. दरम्यान, रविवारी रात्रीपर्यंत उमेदवारीसाठी हिरवा कंदील मिळेल, अशी आशा आहे. त्यामुळे आता अखेरच्या दोन दिवसांत अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांची झुंबड उडण्याची शक्यता आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीचा अर्ज भरण्यासाठी अखेरचे दोनच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. एकूण ३३ प्रभागांच्या १३१ नगरसेवक पदांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी २३ ते २७ डिसेंबरपर्यंत सुमारे तीन हजार ५९९ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून घेतले आहेत. अर्ज भरण्यासाठी ३० डिसेंबर ही अखेरची तारीख आहे. पहिल्या दिवशी एकही अर्ज दाखल झाला नाही. ठाण्यात शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांच्यामध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत जागावाटपाची रणनीती तयार असली तरी शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट या पक्षांकडून अधिकृत शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने शरद पवार गटाला टाळी देण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरल्याने काँग्रेसप्रमाणे ते स्वबळावर लढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शनिवारपर्यंत केवळ १६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सोमवार आणि मंगळवार हे दोनच दिवस आता शिल्लक राहिले आहेत. ज्यांची उमेदवारी १०० टक्के निश्चित आहे त्यांना पक्षाकडून निरोप पोहोचवला जात आहे. त्यानुसार तयार कागदपत्रांसह हे उमेदवार सोमवारी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे. तर अंतिम यादीही सोमवारपर्यंत जाहीर होण्याचे संकेत असल्याने मंगळवारी अखेरच्या क्षणापर्यंत अर्ज दाखल करण्यासाठी पालिकेच्या नऊ प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये गर्दी उसळणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
१,०६९ अर्जांचे वाटप
- मंगळवारी १,०६९ अर्जांचे वाटप झाले. बुधवारी १००१ अर्ज वाटप झाले आणि केवळ वागळे येथून अपक्ष उमेदवार संजय पंड्या यांचा एकच अर्ज दाखल झाला. गुरुवारी नाताळनिमित्त सुट्टी होती.
- शुक्रवारी १००८ अर्ज वाटप झाले. तर महाविकास आघाडीचे जागावाटप होण्याआधीच कळवा येथून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या पूजा शिंदे आणि अभिजित पवार या दोघांनी अर्ज दाखल केला.
- शनिवारी मात्र ५२१ वाटप झाले असले तरी उथळसर प्रभाग समितीमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नजीब मुल्ला, सुहास देसाई यांच्यासह ललिका नागले, अंकिता शिंदे, वहिदा खान यांनी तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे समीर नेटके आणि रविकांत धोंड यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केला आहे.
- मुंब्रा येथूनही तीन अर्ज दाखल झाले आहेत. तर दिव्यातून शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक शैलेश पाटील यांनी पक्षाचा आणि अपक्ष म्हणून दोन अर्ज दाखल केले आहेत.
