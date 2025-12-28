हरिहरेश्वर तीर्थक्षेत्रावरील विसर्जित मूर्त्या भग्नावस्थेत
हरिहरेश्वर तीर्थक्षेत्रावरील विसर्जित मूर्ती भग्नावस्थेत
संग्रहालय स्थापनेची भाविकांची मागणी
श्रीवर्धन, ता. २८ (वार्ताहर) : दक्षिण काशी म्हणून प्रसिद्ध हरिहरेश्वर तीर्थक्षेत्रावर भाविक आणि पर्यटक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी येत आहेत. मात्र तीर्थक्षेत्राच्या प्रदक्षिणा मार्गावर आणि समुद्रकिनारी विसर्जित देव-देवतांच्या मूर्ती भग्नावस्थेत दिसत आहेत. समुद्रकिनाऱ्यावर लाटांमुळे तुटलेल्या अथवा अस्ताव्यस्त अवस्थेत पडलेल्या मूर्ती पाहून भाविक संताप आणि खंत व्यक्त करीत आहेत. रायगड जिल्ह्यातील मंदिरांचा जीर्णोद्धारानंतर जुन्या मूर्ती येथे विसर्जित केल्या जातात, परंतु व्यवस्थापनाच्या कमतरतेमुळे मूर्तींची सुरक्षितता राखली जात नाही.
हरिहरेश्वर आणि दिवेआगर तीर्थक्षेत्रावर भाविकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत असून, तीर्थक्षेत्राच्या प्रदक्षिणा मार्गावर भग्नावस्थेत दिसणाऱ्या मूर्तींमुळे भाविकांचा अनुभव नकारात्मक होत आहे. स्थानिक भाविक आणि पर्यटक संग्रहालय स्थापनेची मागणी करीत आहेत. यामुळे मूर्तींचे दर्शन सुरक्षितरीत्या घेता येईल.
धार्मिक वारसा
हरिहरेश्वर तीर्थक्षेत्रावरील विसर्जित देव-देवतांच्या मूर्तींची भग्नावस्था भाविकांसाठी चिंताजनक आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर लाटांमुळे मूर्ती तुटलेल्या आणि अस्ताव्यस्त अवस्थेत दिसत आहेत. यामुळे धार्मिक अनुभवावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. भाविक आणि पर्यटक संग्रहालय स्थापन करण्याची मागणी करीत आहेत, जेथे विसर्जित मूर्तींचे सुरक्षित जतन आणि दर्शनासाठी व्यवस्था केली जाईल. ही योजना मूर्तींचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक संवर्धन सुनिश्चित करेल तसेच भाविकांचा अनुभव अधिक समृद्ध करेल. व्यवस्थापनाने सूचना फलक लावणे आणि मूर्ती विसर्जनाची योग्य पद्धत मार्गदर्शनाद्वारे लागू करणे आवश्यक आहे. यामुळे धार्मिक वारसा टिकवला जाईल.
कोट
बहुतांश भाविक मूर्ती विसर्जनासाठी योग्य सूचना न पाळल्याने मूर्ती किनाऱ्यावर तुटलेल्या अवस्थेत पडतात. भविष्यात सूचना फलक लावून आणि योग्य मार्गदर्शन देऊन मूर्तींचे संवर्धन केले जाईल.
- सिद्धेश पोवार, खजिनदार आणि सचिव, हरिहरेश्वर कालभैरव मंदिर संस्थान
