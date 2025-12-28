मराठी ग्रंथ संग्रहालयातर्फे ‘श्रीस्थानक साहित्य पुरस्कार २०२५’साठी साहित्यकृतींचे आवाहन
‘श्रीस्थानक साहित्य पुरस्कार’साठी साहित्यकृतींचे आवाहन
मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचा राज्यस्तरीय उपक्रम; १४ साहित्य प्रकारांचा समावेश
ठाणे, ता. २८ (बातमीदार) : मराठी साहित्य क्षेत्राला प्रोत्साहन देणाऱ्या ठाणे येथील मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या वतीने राज्यस्तरीय ‘श्रीस्थानक साहित्य पुरस्कार २०२५’ जाहीर करण्यात आला आहे. या पुरस्कारासाठी लेखक व प्रकाशकांकडून साहित्यकृती मागविण्यात आल्या असून, राज्यभरातील मराठी साहित्यिकांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे. मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त या पुरस्कार योजनेचे विशेष महत्त्व अधोरेखित होते.
मराठी साहित्याच्या विविध प्रवाहांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने एकूण १४ साहित्य प्रकारांचा या पुरस्कारात समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये चरित्र व आत्मचरित्र, कादंबरी, कथा, कविता, विनोद, अनुवाद, प्रवासवर्णन, बालसाहित्य, इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, समीक्षा व संशोधन, नाटक आणि निबंध किंवा संकलन या प्रकारांचा समावेश आहे. या पुरस्कारासाठी १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत प्रकाशित झालेली पुस्तकेच पात्र ठरणार आहेत. प्रत्येक पुस्तकाच्या दोन प्रती सादर करणे आवश्यक असून, त्या लेखक किंवा प्रकाशक यांच्याकडून पाठविता येतील. पुस्तकांसोबत लेखक किंवा प्रकाशकाचा संपूर्ण पत्ता व संपर्क क्रमांक स्वतंत्रपणे जोडणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुरस्काराचे स्वरूप
पुरस्काराचे स्वरूप पाच हजार रुपये रोख रक्कम व प्रमाणपत्र असे राहणार आहे. पुस्तक पाठविण्याची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ असून, त्यानंतर प्राप्त झालेल्या साहित्याचा विचार केला जाणार नाही. परीक्षकांचा निर्णय अंतिम राहील आणि स्पर्धेसाठी पाठविलेले साहित्य परत केले जाणार नाही, असे नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पुरस्काराचा निकाल निवड झालेल्या लेखक किंवा प्रकाशकांना पत्र व दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात येईल, असे मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
