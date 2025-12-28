पिस्तुल व जिवंत काडतूस बाळगणारा व्यक्ती अटकेत,
पिस्तूल, जिवंत काडतूसासह एक अटकेत
पनवेल, ता. २८ (वार्ताहर) : शहर पोलिसांनी शनिवारी (ता. २७) रात्री पनवेल रेल्वेस्टेशनजवळ सापळा लावून बेकायदा पिस्तूल व काडतूस विक्रीसाठी आलेल्या एकाला अटक केली आहे. त्याच्याकडून एक पिस्तूल आणि सहा काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत.
पनवेल रेल्वेस्थानकाजवळ एक व्यक्ती पिस्तूल व जिवंत काडतूस घेऊन येणार असल्याची माहिती पनवेल शहर पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन पोवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील वाघ, पोलिस उपनिरीक्षक किरण राऊत आणि त्यांच्या पथकाने शनिवारी रात्री पनवेल रेल्वेस्थानकाजवळ सापळा लावला होता.
अनंथ अधीमुलाम पडायची (वय ३६, रा. सानपाडा) हा त्या ठिकाणी संशयास्पदरीत्या आला असताना, पोलिसांनी त्याची धरपकड केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याची झडती घेतली असता त्याच्याजवळ एक पिस्तूल आणि सहा राउंड काडतुसे सापडली. हे पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसे त्याने कुठून आणली, ते कुणाला विकण्यासाठी आला होता याचा पोलिसांकडून अधिक तपास करण्यात येत आहे.
