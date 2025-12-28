बदलापूर स्टेशन परिसरात कारचालकाचा धिंगाणा
बसचालकाला मारहाण
बदलापूर, ता. २८ (बातमीदार) ः रेल्वेस्थानक परिसरात एका कारचालकाने एसटी बसमध्ये घुसून चालकाला मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडिओ एका प्रवाशाने मोबाईलमध्ये चित्रित केल्याने हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
बदलापूर बस डेपोतील चालक प्रमोद शिंदे हे बस घेऊन मुरबाडकडे निघाले होते. उल्हास नदीजवळील रस्त्यावर एका कारचालकाने अचानक पुढे कार लावून बस अडवली. त्यानंतर कारचालकाने बसचालकाशी वाद घालत शिवीगाळ केली. तसेच बसमध्ये घुसून त्यांच्यावर हल्ला केला. कारचालकाने हातात लोखंडी रॉड घेऊन बसमध्ये चढून बसचालकाला मारहाण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे व्हिडिओत कैद झाले आहे. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे बसमधील प्रवासीही भयभीत झाले होते. घटनेनंतर बसचालक प्रमोद शिंदे यांनी बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे मारहाण करणाऱ्या कारचालकाविरोधात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास बदलापूर पश्चिम पोलिस करीत आहेत.
