६७ हजार मतदार स्टारमुक्त
ठाण्यात केवळ १६ हजार दुबार मतदार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : ठाणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप मतदार याद्यांमधील दुबार नावे हा मोठा चर्चेचा मुद्दा ठरला असताना, पालिकेच्या सखोल शोध मोहिमेत महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. सुरुवातीला आढळलेल्या सुमारे ८३ हजार दुबार मतदारांपैकी केवळ १६ हजार दुबार मतदार असल्याचा दावा पालिकेने केला असून चक्क ६७ हजार मतदार नामसाधर्मामुळे यादीत समाविष्ट झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. परिणामी, या मतदारांच्या नावांपुढील ‘दुबार’ दर्शवणारा स्टार काढून टाकण्यात आला असून त्यांना आता कोणत्याही अडथळ्याविना मतदान करता येणार आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. महायुती महाविकास आघाडी होण्याबाबत चर्चांच्या जोर बैठका सुरू आहेत. दरम्यान ही निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी पालिका प्रशासनही सज्ज होत आहे. यंदाच्या निवडणुकीत सुमारे १६ लाख ४९ हजारहून अधिक मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहे. मात्र, यामध्ये ८३ हजार ६४५ दुबार मतदार असल्याचे निष्पन्न झाले होते. पालिकेने हे दुबार मतदार शोधण्यासाठी राबवलेल्या घराघरातील पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि फोटो मॅचिंग मोहिम आता पूर्ण झाली आहे. यावेळी ८३ हजारांपैकी छाननीदरम्यान केवळ १६ हजार ५७४ मतदार खरोखरच दुबार असल्याचे निष्पन्न झाले आहेत.
मोठा दिलासा
६७ हजार मतदार हे एकाच नावाचे दोन किंवा तीन वेगवेगळे नागरिक असल्याचा शोध ठाणे पालिकेच्या पथकाने लावला आहे. नाव, आडनावच नव्हे तर काही ठिकाणी वडिलांचे नावही एकसारखे असल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला होता, असा दावा करण्यात येत आहे. पालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून या प्रकरणात बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) मार्फत सखोल तपासणी करण्यात आली. प्रत्यक्ष भेटी, ओळखपत्रे, पत्त्याची खातरजमा आणि छायाचित्रांच्या आधारे अनेक प्रकरणांमध्ये मतदार वेगवेगळे असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे अशा मतदारांना दुबार यादीत ठेवणे अयोग्य ठरत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
कळवा-मुंब्रा सर्वाधिक गोंधळ
या मोहिमेदरम्यान काही प्रभागांतील ठळक उदाहरणेही पुढे आली. कळवा परिसरात पाटील आडनावाच्या तीन वेगवेगळ्या महिला मतदार असून त्यांची नावे आणि वडिलांची नावे समान असल्याने त्या दुबार यादीत गेल्या होत्या. तपासणीनंतर त्या तिघीही स्वतंत्र मतदार असल्याचे स्पष्ट झाले. मुंब्रा आणि इतर मुस्लिमबहुल भागात कुरेशी, खान आणि शेख आडनाव असलेल्या अनेक मतदारांची नावे वडिलांच्या नावांसह सारखी असल्याने त्यांचाही समावेश दुबार यादीत झाला होता. मात्र, प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर ही केवळ नामसाधर्माची प्रकरणे असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
स्टार मतदारांवर राहणार नजर
१६ हजार मतदार खऱ्या अर्थाने दुबार आढळले आहेत, त्यांच्यावर निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत. अशा मतदारांना फक्त एका मतदान केंद्रावरच मतदान करता येणार असून, त्यांनी त्यासंदर्भातील शपथपत्रही भरले आहे. दुबार मतदान टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून जनजागृतीही सुरू असून, प्रभाग समित्यांमध्ये शपथपत्रांचे अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी सुरू असलेल्या या मोहिमेमुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसमज दूर झाले असून, हजारो मतदारांना दुबारचा शिक्का दूर झाल्याने दिलासा मिळाला आहे. मात्र, उर्वरित दुबार मतदारांवर नियंत्रण ठेवणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान अद्याप कायम आहे.
