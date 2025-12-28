मतदान प्रशिक्षणाला दांडी महागात पडणार
मतदान प्रशिक्षणाला दांडी महागात पडणार
गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई ः आयुक्त सौरभ राव यांचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान प्रक्रिया सुरळीत, पारदर्शक व नियमबद्ध पार पाडण्यासाठी आयोजित प्रशिक्षणाला कर्मचारी दांडी मारत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा कडक इशारा आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी दिला आहे.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शहरातील दोन हजार ०१३ मतदान केंद्रांवर एकूण १० हजार १२० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर करावयाची कामे, इव्हीएम हाताळणी, मॉक पोल, मतदार ओळख प्रक्रिया, आचारसंहिता पालन आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील कार्यपद्धती याबाबत सखोल मार्गदर्शन देण्यासाठी २७ ते २९ डिसेंबर या कालावधीत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण राम गणेश गडकरी रंगायतन आणि डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे दोन सत्रांत होणार आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई
प्रशिक्षणाचे आदेश मिळूनही काही अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदान प्रशिक्षण हा निवडणूक कामकाजाचा अत्यावश्यक आणि बंधनकारक भाग आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणास गैरहजर राहणे ही गंभीर बाब मानली जाईल, असे आयुक्त राव यांनी स्पष्ट केले. तीन दिवसांच्या प्रशिक्षण काळात अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित असून, आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात येणार आहे.
कोणतीही सबब चालणार नाही
निवडणूक ही लोकशाहीची कणा असलेली प्रक्रिया असून, त्यात नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने जबाबदारीने कर्तव्य बजावणे अपेक्षित आहे. कोणतीही सबब ग्राह्य धरली जाणार नाही. सर्व संबंधितांनी दिलेल्या वेळेत प्रशिक्षणास उपस्थित राहून निवडणूक कामकाजासाठी सज्ज रहावे, असे आवाहनही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.