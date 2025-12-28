डोंबिवली एमआयडीसीत पुन्हा प्रदूषणाचा उद्रेक
डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात नारंगी धूर
फेज २ मधील चेंबरमधून प्रदूषण
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २८ ः डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात पुन्हा एकदा प्रदूषणाचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. फेज २ मधील एका चेंबरमधून अचानक नारंगी रंगाचा दाट धूर बाहेर पडल्याने परिसरात खळबळ उडाली. हा धूर चेंबरच्या आजूबाजूच्या भागात पसरला असून, परिसर नारंगी रंगाने झाकल्यासारखा दिसत होता. या धुराला तीव्र आणि उग्र वास येत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी तातडीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार केली. धुराच्या संपर्कात आल्यामुळे डोळे जळजळणे, घसा खवखवणे आणि श्वास घेण्यास त्रास जाणवत असल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले. आरोग्याच्या दृष्टीने ही घटना अत्यंत गंभीर मानली जात आहे.
तीव्र संताप
डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात यापूर्वीही अनेक वेळा वायू व जलप्रदूषणाचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. औद्योगिक सांडपाणी, रासायनिक वायू आणि बेकायदा प्रक्रिया यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. तरीही ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
एमआयडीसीतील प्रदूषणावर कायमस्वरूपी उपाययोजना कधी होणार, असा सवाल स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे. प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
