पर्यटकांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

पर्यटकाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू
मुरबाड, ता. २८ (बातमीदार) ः तालुक्यातील सह्याद्री पर्वतरांगेमधील कोकण कड्यावर पर्यटनासाठी गेलेल्या एका पर्यटकाचा कड्यावरून खाली उतरताना हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. चारुदत्त देशपांडे (वय ५०, रा. पुणे) असे पर्यटकाचे नाव असल्याची माहिती रेस्क्यू टीमच्या सदस्या कुसुम विशे यांनी दिली.
शुक्रवारी (ता. २६) पुणे येथून काही पर्यटकांचा गट मुरबाड तालुक्यातील कोकण कड्यावर पर्यटनासाठी गेला होता. कड्यावरून खाली उतरत असताना चारुदत्त देशपांडे यांना दम लागला म्हणून ते एका दगडावर विश्रांतीसाठी थांबले, मात्र तेथेच त्यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे तेथून त्यांना खाली उतरण्यासाठी रेस्क्यू टीमला बोलावण्यात आले. टीमच्या मदतीने देशपांडे यांना कड्यावरून खाली उतरविण्यात आले. त्या वेळी मोरोशी प्राथमिक केंद्राची रुग्णवाहिका डॉक्टरसह घटनास्थळी पोहोचली होती. देशपांडे यांना मोरोशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली असल्याची माहिती बचाव पथकाच्या सदस्या कुसुम विशे यांनी दिली. चारुदत्त देशपांडे यांचा मृतदेह नातेवाइकांनी पुणे येथे नेला.
