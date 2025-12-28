खोपोली पोलिस ठाण्यावर उद्या भव्य कॅन्डल मार्च – आमदार महेंद्र थोरवे
खोपोलीत आज कॅन्डल मार्च
एक आरोपी वाल्मीक कराड टोळीशी संबंधित
कर्जत, ता. २८ (बातमीदार) ः खोपोलीतील शिवसेना कार्यकर्ते मंगेश काळोखे यांच्या हत्येप्रकरणी उर्वरित आरोपींना तत्काळ अटक करावी, अशी मागणी आमदार महेंद्र थोरवे यांनी केली. हत्येच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. २९) साईबाबानगर खोपोली ते खोपोली पोलिस ठाणे असा कॅण्डल मार्च काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.
या कटामध्ये सहभागी असलेले सुधाकर घारे, भरत भगत आणि चव्हाण यांना अद्याप अटक झालेली नाही. हे तिघेही फरार आहेत. या आरोपींना अटक न झाल्याने पोलिसांवर राष्ट्रवादीकडून कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मंगेश काळोखे यांच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातीलच एक गुन्हेगार या हत्ये प्रकरणात थेट सहभागी असून तो तिकडे वॉन्टेड असतानाही रवी देवकरने त्याला मंगेश काळोखे यांची हत्या करण्यासाठी खोपोलीत आणल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. हा बॉडीगार्डही बीडमधीलच असून, मंगेश यांच्या हत्येमध्ये त्याचा मोठा सहभाग असल्याचे सांगण्यात येते. सीसीटीव्ही फुटेजनुसार या बॉडीगार्डने मंगेश यांच्यावर तब्बल १३ वेळा वार केल्याचे स्पष्ट दिसते. या संपूर्ण घटनेमागे राष्ट्रवादीचे कनेक्शन असून धनंजय मुंडे, वाल्मीक कराड आणि रवी देवकर यांचा संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून हे कृत्य घडले असताना सुनील तटकरे यांनी अलीकडे कर्जतमध्ये येऊन संबंधित आरोपींना पाठबळ देण्याचा आणि त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही आमदार थोरवे यांनी केला. तसेच कॅण्डल मार्चमध्ये काळोखे कुटुंबीयांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
