पी. एन. दोशी महिला महाविद्यालयात मास मिडिया विभागाद्वारे ‘फिल्म आणि नाटक’ विषयावर विशेष प्रदर्शन

पी. एन. दोशी महिला महाविद्यालयात ‘फिल्म आणि नाटक’ विषयावर विशेष प्रदर्शन
घाटकोपर, ता. २९ (बातमीदार) : घाटकोपर येथील एस. पी. आर. जे. संचालित एस. पी. एन. दोशी महिला महाविद्यालयाच्या मास मीडिया विभागाच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘फिल्म आणि नाटक’ या विषयावर विशेष प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रदर्शनात विद्यार्थिनींनी चित्रपट व नाटक या दोन्ही माध्यमांशी संबंधित विविध संकल्पना सर्जनशील पद्धतीने सादर केल्या.
या प्रदर्शनात चित्रपट निर्मिती प्रक्रिया, पटकथा लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय, कॅमेरा तंत्र, रंगमंच रचना तसेच नाटकातील विविध पैलूंवर आधारित प्रकल्प, पोस्टर्स व मॉडेल्स मांडण्यात आले होते. विद्यार्थिनींनी स्वतः तयार केलेले लघुपट व नाट्यप्रवेश सादर करून उपस्थितांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले.
प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. आशा मेनन यांनी विद्यार्थिनींच्या सर्जनशीलतेचे व मेहनतीचे कौतुक केले. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थिनींना व्यावहारिक ज्ञान मिळते तसेच फिल्म व नाटक क्षेत्रातील करिअर संधींबाबत दिशा मिळते, असे त्यांनी नमूद केले. उपप्राचार्य प्रा. मधुमिता बंडोपाध्याय आणि डॉ. रेखा रणदिवे यांच्यासह अनेक शिक्षकांनीही प्रदर्शनाच्या संकल्पनेची प्रशंसा केली. काही शिक्षकांनी विद्यार्थिनींच्या कलाकृती विकत घेऊन त्यांना प्रोत्साहन दिले.
या उपक्रमाला प्राध्यापक, विद्यार्थी व पालकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. ‘फिल्म आणि नाटक’ या विषयामुळे विद्यार्थिनींच्या कलागुणांना व सर्जनशीलतेला नवे व्यासपीठ मिळाल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले. एस. पी. आर. जे. कन्याशाळा संस्थेच्या अध्यक्षा श्रीमती मीना खेतानी यांनी स्त्रीसक्षमीकरणावर विद्यार्थिनींनी सादर केलेल्या प्रहसनासह संपूर्ण प्रदर्शन संकल्पनेचे भरभरून कौतुक केले.
या प्रदर्शनाची संकल्पना, मांडणी व अंमलबजावणीसाठी मास मीडिया विभागप्रमुख डॉ. निमिषा कांबळी तसेच सहकारी सबीहा खान, हेत उपाध्याय, प्राची गुप्ता आणि सर्व विद्यार्थी प्रतिनिधींनी अथक परिश्रम घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.