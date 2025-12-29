कलाविकास कार्यशाळेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
एकदिवसीय कलाविकास कार्यशाळेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
कल्याण, ता. २९ (वार्ताहर) : इस्क्रा फाउंडेशन अंतर्गत कला विकास कार्यशाळा हा उपक्रम महाराष्ट्राभर राबविण्यात येत आहे. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून मुलांमधील संगीत, वक्तृत्व, नाटक, कथाकथन अशा विविध कला प्रकारांतील आवड व कौशल्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. हा उपक्रम नुकताच शहापूर तालुक्यातील कोठारे गावातील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेत पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात आला. यामध्ये पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कला विकास कार्यशाळेच्या संस्थापिका प्रणाली कदम यांनी मार्गदर्शन केले. मुलांमधील कला वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या असतात, त्या ओळखून त्यांना योग्य वाव दिला पाहिजे, असे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष हरिश्चंद्र देसले यांनी सांगितले.
इस्क्रा फाउंडेशनचे डायरेक्टर चेतन कांबळे यांनीही आपले मत व्यक्त केले. सोपान मस्के यांनी यांनी संगीताबाबत मार्गदर्शन केले. शुभम जाधव यांनी नाटक व पथनाट्य याविषयी मार्गदर्शन केले. सचिन वीर यांनी कथाकथनाबाबत विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधला. त्याचबरोबर इस्क्रा फाउंडेशनचे संस्थापक हरीश्चंद्र देसले यांनी दहावीच्या विद्यार्थ्यांसोबत ताणतणाव व्यवस्थापन या विषयावर संवाद साधत उपाययोजना सांगितल्या. पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसोबत खेळ, गाणी घेण्यात आली. या उपक्रमामध्ये शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले. गीता आढाव, राहुल बनसोडे, नेहा भोसले, अस्मिता कहाळे, अर्पिता पिळणकर हे कार्यकर्ते प्रत्यक्षात उपस्थित राहिले.
