तळा कुणबी भवनाचे उद्घाटन
तळा (बातमीदार) : तळा तालुक्यातील कुणबी समाजाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि संघटनात्मक चळवळीला बळ देणाऱ्या तळा कुणबी भवनाचे उद्घाटन रविवार, २८ डिसेंबर रोजी सायंकाळी मोठ्या उत्साहात पार पडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते हा सोहळा पार पडला. यावेळी राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे आणि विधानपरिषदेचे माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांची विशेष उपस्थिती लाभली. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुणबी संघाचे तालुका अध्यक्ष नामदेव काप होते. यावेळी खासदार सुनील तटकरे यांचा छत्रपती शिवाजी महाराज व संत तुकाराम महाराज यांच्या भेटीचे प्रतीक असलेली प्रतिकृती, शाल व पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला. या प्रसंगी खासदार सुनील तटकरे यांनी तळा कुणबी भवनासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, उर्वरित कामे मे अखेरपर्यंत पूर्ण केली जातील, असे आश्वासन दिले. तळा तालुक्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विविध पावले उचलली जात असून शेतकरी बांधवांच्या जमिनीला योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री आदिती तटकरे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, या कुणबी भवनाच्या माध्यमातून आरोग्य शिबिरे, महिलांसाठी विविध कौशल्याधारित प्रशिक्षण व कोर्सेस राबविण्यात येतील. तसेच बिगर रासायनिक उद्योग तालुक्यात आणून स्थानिक तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा निश्चित प्रयत्न केला जाईल.
