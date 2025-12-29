कचरा संकलनाच्या नावाखाली नागरिकांचा छळ
कचरा संकलनाच्या नावाखाली नागरिकांचा छळ
आदेश रद्द न केल्यास जनआंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २९ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने कचरा संकलनासाठी कोट्यवधींचा ठेका दिला असतानाही, कचरा वर्गीकरण आणि साठवणुकीची जबाबदारी सोसायट्यांवर लादून नागरिकांचा छळ केला जात असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना ठाकरे गटाने केला आहे. हा अन्यायकारक आदेश मागे न घेतल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा पक्षाचे उपनेते बंड्या उर्फ विजय साळवी यांनी दिला आहे. महापालिकेने ‘सुमित एल्कोप्लास्ट’ या खासगी ठेकेदाराला १० वर्षांसाठी कचरा संकलनाचे काम दिले आहे. यासाठी दरवर्षी सुमारे ८५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. असे असतानाही महापालिकेने ‘शून्य कचरा मोहिमे’अंतर्गत सोसायट्यांना आठवड्याच्या वारानुसार ठरावीक प्रकारचा सुका कचरा साठवून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
लहान सोसायट्यांमध्ये आठवडाभर कचरा साठवण्यासाठी जागा नसल्याने अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचा प्रश्न निर्माण होईल. नागरिक आधीच कचरा उचलण्यासाठी कर भरत आहेत, तरीही त्यांना आठवडाभर कचरा घरात किंवा सोसायटीत साठवून ठेवण्याची सक्ती केली जात आहे. वास्तविक पाहता ठेकेदाराने दररोज कचरा उचलून त्याचे वर्गीकरण करणे अपेक्षित असताना, हे काम सोसायट्यांवर ढकलले जात आहे.
शिवसेनेच्या प्रमुख मागण्या
१. वारानुसार कचरा साठवण्याचा आदेश तत्काळ रद्द करा.
२. सोसायट्यांमधून दररोज सर्व प्रकारचा कचरा उचलण्याची व्यवस्था करा.
३. कोट्यवधी रुपये घेणाऱ्या ठेकेदाराकडूनच वर्गीकरणाचे काम करून घ्या.
नागरिकांनी कर भरायचा आणि ठेकेदाराचे अर्धे काम स्वतः करायचे, हे धोरण आम्ही सहन करणार नाही. ठेकेदाराने दररोज ओला व सुका कचरा संकलित केलाच पाहिजे. हा त्रासदायक आदेश तत्काळ रद्द करावा अन्यथा शिवसेनेला रस्त्यावर उतरावे लागेल.
-विजय साळवी, उपनेते, शिवसेना ठाकरे गट
