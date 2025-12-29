उल्हासनगरमध्ये ‘ऑपरेशन ऑल आऊट
उल्हासनगरमध्ये ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’
निवडणूक, नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात नाकाबंदी
उल्हासनगर, ता. २९ (वार्ताहर) : आगामी महापालिका निवडणूक आणि नववर्षाचे स्वागत या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी शनिवारी (ता. २७) रात्री ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ राबवले. पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झोन-४ मध्ये राबविलेल्या या धडक मोहिमेमुळे गुन्हेगारी जगतात खळबळ उडाली आहे.
अवघ्या तीन तासांच्या या विशेष मोहिमेत ४१ पोलिस अधिकारी आणि १८७ अंमलदारांच्या फौजफाट्याने शहराचा कोपरा अन् कोपरा पिंजून काढला. यामध्ये नाकाबंदी, कॉम्बिंग ऑपरेशन आणि हॉटेल-लॉजची कसून तपासणी करण्यात आली.
यामध्ये एनडीपीएस (अमली पदार्थ सेवन) अंतर्गत सहा गुन्हे, तर दारूबंदी कायद्यान्वये नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले. जुगाराचा एक गुन्हा आणि बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली, तर तंबाखू नियंत्रण कायद्यांतर्गत २१ गुन्हे नोंदवून कडक दंड आकारण्यात आला. शहरातील ८० लॉजेस आणि बारची तपासणी करण्यात आली, तर ९८ हिस्ट्रीशीटर व तडीपार गुंडांची झाडाझडती घेण्यात आली.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दणका
वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेश शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात आठ ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात आली होती. या वेळी १६३ वाहनांची तपासणी करण्यात आली असून, नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांकडून १४ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. विभागीय सहाय्यक पोलिस आयुक्त अमोल कोळी यांनी स्वतः या मोहिमेचे नेतृत्व केले. ‘‘निवडणूक काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे,’’ असे पोलिस प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
आकडेवारी
एकूण पोलिस फौजफाटा : २२८ (अधिकारी + कर्मचारी)
एकूण अटकेतील आरोपी : ०२
बजावलेल्या नोटिसा : ४२
तपासलेली वाहने : १६३
