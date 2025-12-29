समृद्ध पंचायत राज अभियानातील करसवलतीची मुदत वाढवण्याची मागणी
''समृद्ध पंचायत राज'' अभियानातील करसवलतीला मुदतवाढ द्या!
बोईसर, ता. २९ (वार्ताहर) : ''मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज'' अभियानांतर्गत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या थकबाकीवर देण्यात आलेल्या ५० टक्के सवलतीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. ही मुदत नागरिकांसाठी अपुरी असून, ती वाढवून मिळावी, अशी ठाम मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे पालघर जिल्हाध्यक्ष विशाल मोहोड यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी खासदार सुनील तटकरे, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित मंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात प्रामुख्याने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी करसवलतीची अंतिम मुदत वाढवावी, ५०टक्के सवलत लागू होण्यापूर्वी संपूर्ण कर भरलेल्या नागरिकांनाही लाभ मिळावा, सदनिकाधारकांना किमान सहा महिन्यांची घरपट्टी सरसकट माफ करावी, तसेच विधवा, वयोवृद्ध व बेरोजगारांना विशेष सवलत द्यावी. विकसकाच्या नावावर असलेली घरपट्टी नागरिकांच्या नावावर करण्यासाठी तातडीने सुधारित निर्णय घ्यावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या हिताचा विचार करून प्रशासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन मोहोड यांनी केले आहे. या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पालकमंत्री गणेश नाईक, जिल्हा परिषद सीईओ, बीडीओ आणि संबंधित ग्रामसेवकांना देखील पाठवण्यात आल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.