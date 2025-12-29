स्थलांतरितांची मुले येणार शिक्षणाच्या प्रवाहात
पालघर जिल्हा परिषदेचा पुढाकार; अंगणवाडी व शाळांमध्ये प्रवेशाचा उपक्रम
पालघर, ता. २९ : गृहनिर्माण संकुलाच्या ठिकाणी कामासाठी राज्याच्या व देशाच्या विविध भागांतून पालघरमध्ये आलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पालघर जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशा शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना अंगणवाडी आणि शाळांशी जोडण्याचा विशेष उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
नुकतीच मनोज रानडे यांनी शिक्षण आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह माहीम हायवे येथील ‘महावीर नगर’ या बांधकाम प्रकल्पाला भेट दिली. या ठिकाणी मध्य प्रदेशातील झाबुवा येथील १५ ते २० कुटुंबे हंगामी वास्तव्यास असल्याचे आढळले. या कुटुंबांतील २० ते २२ लहान मुले शिक्षणापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास येताच, रानडे यांनी या मुलांना तातडीने ‘नाना-नानी पार्क’ येथील अंगणवाडीत प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हा परिषदेच्या या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर इतर जिल्ह्यांतून आणि राज्याबाहेरील (उदा. मध्य प्रदेश) आलेल्या मुलांनाही मराठी शाळेच्या प्रवाहात आणले जाणार आहे. सोमवारी महिला बाल विकास अधिकारी व्यंकटराव हुंडेकर यांच्या उपस्थितीत या मुलांचा ‘प्रवेशोत्सव’ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. शहरातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्प, वाड्या, वस्त्या आणि तांडे या ठिकाणी कामगार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. अशा सर्व ठिकाणी सर्वेक्षण करून शाळाबाह्य मुलांची परिपूर्ण यादी तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या कार्यात काही सामाजिक संस्थाही जिल्हा परिषदेला सहकार्य करत आहेत.
नैतिक जबाबदारी
जिल्ह्यातील एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाही, याची खबरदारी घेणे ही जिल्हा परिषद म्हणून आमची नैतिक जबाबदारी आहे. परराज्यातील मुलांचेही सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाईल, अशी प्रतिक्रिया पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी दिली.
