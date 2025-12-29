शक्तिप्रदर्शनासाठी भाड्याने जमाव
तुर्भे, ता. २९ (बातमीदार) : नवी मुंबईसह राज्यभरात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी उद्या (ता. ३०) शक्तिप्रदर्शनाची चढाओढ सुरू झाली आहे, मात्र या शक्तिप्रदर्शनामागे भाड्याने आणलेल्या जमावाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मोठी गर्दी दाखवण्यासाठी काही इच्छुक उमेदवारांनी दिवसाला मजुरीवर लोक गोळा करण्याचा मार्ग स्वीकारल्याची चर्चा आहे. घोषणा देणे, झेंडे हातात घेऊन मिरवणूक काढणे, फोटो आणि व्हिडिओसाठी उपस्थित राहणे, यासाठी प्रति व्यक्ती ठरावीक रक्कम दिली जात आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये याबाबत नाराजी व्यक्त होत असून, खऱ्या समर्थकांपेक्षा भाडोत्री गर्दी जास्त दिसते. ही लोकशाहीची थट्टा आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. उमेदवारी अर्ज व प्रचाराच्या माध्यमातून अनेकांना फावल्या वेळातला रोजगार उपलब्ध होऊ लागला आहे.
निवडणूक आयोगाने उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी होणाऱ्या खर्चावर आणि जमावावर लक्ष ठेवावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. अन्यथा पैसा आणि दिखावा यांच्याच जोरावर निवडणुकीचे राजकारण फिरत राहील, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिव्यक्ती ३०० ते ५०० रुपये
काही उमेदवारांकडून प्रतिव्यक्ती ३०० ते ५०० रुपये दिले जातात. यामध्ये बाहेरच्या भागातील मजूर, बेरोजगार तरुण, घरकाम करणाऱ्या महिला, तसेच निवडणुकीशी काहीही संबंध नसलेले लोक सहभागी असल्याची चर्चा आहे.
