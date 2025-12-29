रेल्वे प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला मिळणार गती
रेल्वे प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला मिळणार गती
बुलेट ट्रेन, डीएफसीसी आणि पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेसह उड्डाणपुलांच्या कामांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा
पालघर, ता. २९ (बातमीदार) : जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पांमधील भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील बुलेट ट्रेन, विरार-डहाणू चौपदरीकरण आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत त्या बोलत होत्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीत भूसंपादन, प्रलंबित अनुदान वितरण आणि तांत्रिक अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विकास प्रकल्पांमध्ये कोणताही विलंब होणार नाही, याची खबरदारी संबंधित विभागांनी घ्यावी आणि प्रलंबित प्रश्न समन्वयाने तातडीने मार्गी लावावेत," असे आवाहन डॉ. जाखड यांनी यावेळी केले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) महेश सागर, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) तेजस चव्हाण, अपर निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत, जिल्हा अधीक्षक (भूमी अभिलेख) नरेंद्र पाटील, कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी यांच्यासह डीएफसीसी, एमआरव्हीसी आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्पांची सद्यस्थिती
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या आढाव्यात विविध प्रकल्पांची प्रगती स्पष्ट झाली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी डहाणू आणि वसई विभागातील भूसंपादन पूर्ण झाले असून, सध्या अनुदान वितरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रकल्पाच्या बाबतीतही बहुतांश ठिकाणी अनुदानाचे वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे.
विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण प्रकल्पाचे कामही वेगाने सुरू असून पालघर, वसई आणि डहाणू या तिन्ही विभागांत आता अत्यल्प क्षेत्र संपादनाचे शिल्लक राहिले आहे, तर येथील अनुदान वाटपाची प्रक्रियाही शेवटच्या टप्प्यात आहे. बोरीवली-विरार पाचवी व सहावी मार्गिका प्रकल्पासाठी वसई विभागातील भूसंपादन पूर्ण झाले असून, उर्वरित अनुदानाचे वाटप सध्या सुरू आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या रेल्वे उड्डाणपुलांच्या कामाचा आढावा घेताना, डहाणू व सूर्य प्रकल्पातील भूसंपादन पूर्ण झाले असून अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.