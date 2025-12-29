विमानांच्या तीव्र आवाजामुळे उलवे परिसरातील नागरिक त्रस्त
विमानांच्या तीव्र आवाजामुळे उलवे परिसरातील नागरिक त्रस्त
उलवे, ता. २९ (बातमीदार) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे. विशेषतः विमानांच्या चाचणी उड्डाणांमुळे आणि सातत्याने होणाऱ्या हालचालींमुळे निर्माण होणाऱ्या तीव्र आवाजामुळे उलवे परिसरातील नागरिकांना गंभीर त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
उलवे नोड, करंजाडे, पुष्पक नगर, न्हावा, ओवळे, कोल्ही-कोपर, वाघीवली तसेच आसपासच्या ग्रामीण व नागरी भागांमध्ये विमानांच्या आवाजामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले आहे. लहान मुलांचा अभ्यास प्रभावित होत असून, वृद्ध नागरिकांना मानसिक तणाव, डोकेदुखी व अस्वस्थता जाणवत आहे. रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या आवाजामुळे झोपेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, आरोग्यावरही त्याचे दुष्परिणाम होत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. विमानतळ प्रकल्प राबवताना आवाज प्रदूषणाबाबत पुरेसे नियोजन करण्यात आलेले नाही, असा आरोप विमानतळालगत राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनाकडून अद्याप आवाज प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भात ठोस उपाययोजना, नियमावली किंवा वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. प्रशासनाकडून काही ठिकाणी पाहणी व अहवाल तयार करण्याचे आश्वासन दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात समस्येवर तोडगा निघालेला नाही, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर विमानांची संख्या अनेक पटींनी वाढणार असून, आवाज प्रदूषणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
