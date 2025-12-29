भाजपमध्ये बंडखोरीची शक्यता
खारघर, ता. २९ (बातमीदार) : प्रभागात काम करणाऱ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना उमेदवारी न देता बांधकाम व्यावसायिक, तसेच जनतेच्या संपर्कात नसलेल्यांना भाजप श्रेष्ठींकडून उमेदवारी दिली जाणार असल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे. उमेदवारी न मिळाल्यास भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांनी अपक्ष निवडणुकीची तयारी केली आहे. त्यामुळे खारघरमध्ये बंडखोरी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
खारघरमधील मुर्बीगाव आणि काही सोसायटी वगळता सेक्टर एक ते सेक्टर २१ परिसर मिळून चार, पाच आणि सहा या तीन प्रभागांतून १२ नगरसेवक निवडले जाणार आहे. महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत काही माजी नगरसेवक आणि कार्यकर्ते विविध कामांच्या माध्यमातून जनतेशी जोडले गेले होते. तर काहींचे मोबाईल क्रमांक संपर्क क्षेत्राबाहेर होते, मात्र महापालिका निवडणूक जाहीर होताच जनतेच्या हितासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी न देता, दुसऱ्याच कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी दिली जात असल्यामुळे खारघरमधील तीनही प्रभागात नाराज असलेले कार्यकर्ते अपक्ष किंवा इतर पक्षाचा झेंडा हाती घेत बंडखोरी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
