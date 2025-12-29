आराध्य देवता आई चिखलादेवी (गावदेवी) मातेचा भव्य पालखी-जत्रोत्सव
गावाची आई चिखलादेवीचा ऐतिहासिक पालखी सोहळा
कोपरीत जानेवारीला रंगणार जत्रोत्सव
ठाणे, ता. २९ (बातमीदार) : ठाणे जिल्ह्यातील प्राचीन व श्रद्धेचा वारसा असलेली कोपरी गावाची आराध्य देवता आई चिखलादेवी (गावदेवी) मातेचा पालखी-जत्रोत्सव शुक्रवारी (ता. २) व शनिवारी (ता. ३) मोठ्या भक्तिभावात आणि पारंपरिक पद्धतीने पार पडणार आहे. महाराष्ट्रातील पालखी परंपरेत सर्वप्रथम मान मिळवलेला हा पालखी सोहळा म्हणून याची विशेष ओळख आहे.
ठाणे पूर्व भागातील आगरी-कोळी बांधवांची कुलदैवत आणि कोपरी परिसराची ग्रामदैवत म्हणून आई चिखलादेवीला मानाचे स्थान आहे. पौष पौर्णिमेच्या पावन पर्वावर निघणारा हा पालखी सोहळा गावदेवी सेवा मंडळ व कोपरी परिसरातील नागरिकांच्या वतीने दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या सोहळ्यात ठाणे जिल्ह्यातील आणि परिसरातील आगरी-कोळी समाज मोठ्या संख्येने सहभागी होतो. शंभर वर्षांहून अधिक इतिहास लाभलेले हे मंदिर असून, जत्रोत्सवाने शतकोत्तर परंपरा ओलांडली आहे.
शंभर वर्षांची परंपरा असलेला हा सोहळा आजवर कोणताही अनुचित प्रकार न घडता एकजुटीने साजरा केला जात आहे, असे मत गावदेवी सेवा मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी व्यक्त केले. ठाणे जिल्ह्यातील आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील भाविकांनी या ऐतिहासिक पालखी-जत्रोत्सवाला आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन पालखी सोहळा समितीचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी केले आहे.
एकाच रंगाचे वस्त्र
यंदाचा पालखी मिरवणुकीदरम्यान भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक वेशभूषा, लहान मुले व महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग हे या सोहळ्याचे खास वैशिष्ट्य आहे. नागरिक एकाच रंगाचे वस्त्र परिधान करून सहभागी होतात, यंदाच्या वर्षी पालखी सोहळ्याचा रंग लाल निश्चित करण्यात आला आहे. हा सोहळा साधेपणा, शिस्त आणि पारंपरिक पद्धतीने शांततेत पार पाडला जातो.
