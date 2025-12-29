युती, आघाडीची घोषणा नाही
मिरा-भाईंदरमध्ये युती, आघाडीचा पेच कायम
इच्छुकांनी भरले अर्ज; मविआकडून काही जागांवर उमेदवारांना ‘हिरवा कंदील’
भाईंदर, ता. २९ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपायला अवघा एक दिवस उरला असतानाही, महायुती आणि महाविकास आघाडीतील जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. असे असूनही, अधिकृत घोषणेची वाट न पाहता अनेक उमेदवारांनी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. मंगळवार (ता. ३०) हा अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड धावपळ उडाली आहे.
भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील युतीचा निर्णय सोमवारी उशिरापर्यंत जाहीर झाला नव्हता. जागावाटपावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असल्याने दोन्ही पक्षांनी अद्याप ‘एबी फॉर्म’ (अधिकृत उमेदवारी पत्र) वाटप केलेले नाही. मात्र, ऐनवेळी अडचण येऊ नये म्हणून भाजपचे माजी नगरसेवक जयेश भोईर यांनी ‘एबी फॉर्म’ नसतानाही आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करून सर्वांचे लक्ष वेधले.
महाविकास आघाडीतही अनेक जागांवर अजूनही चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. मात्र, ज्या जागांवर अंतर्गत एकमत झाले आहे, तिथे घटक पक्षांनी उमेदवार उतरवण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने १० एबी फॉर्मचे वाटप केले असून, सचिन पोपळे यांनी प्रभाग १८ मधून जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत अर्ज दाखल केला. मनसेचे उर्वरित उमेदवार मंगळवारी अर्ज भरणार आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाने चार एबी फॉर्म दिले असून, माजी नगरसेविका निलम ढवण यांच्यासह त्यांच्या पॅनेलने प्रभाग ३ मधून अर्ज भरले, तर वादात नसलेल्या जागांवर काँग्रेसनेही फॉर्म वाटप सुरू केले आहे. जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सामंत यांनी प्रभाग २१ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
मंगळवारी अंतिम चित्र स्पष्ट होणार
जागावाटपाचे अंतिम स्वरूप मंगळवारी सकाळी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. पक्षाचा एबी फॉर्म मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी मुंबईत नेत्यांच्या घराबाहेर तळ ठोकला आहे. ज्यांना अधिकृत उमेदवारी नाकारली जाईल, ते अपक्ष किंवा बंडखोरी करण्याच्या तयारीत असल्याने दोन्ही आघाड्यांसमोर पेच वाढला आहे.
