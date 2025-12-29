काळोखे हत्येप्रकरणी आणखी एकाला अटक
काळोखे हत्येप्रकरणी आणखी एकाला अटक
खालापूर, ता. २९ (बातमीदार) : खोपोलीतील नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी आणखी एका अल्पवयीन आरोपीला अटक केली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी अटक आरोपींची संख्या १० वर पोहोचली आहे. मंगेश यांची शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी ७ वाजता हत्या करण्यात आली होती. राजकीय वैमनस्यातून ही हत्या करण्यात आली. या गुन्ह्यातील नऊ आरोपींना पोलिसांनी चोवीस तासांत गजाआड केले. यामध्ये देवकर कुटुंबातील चार जण, तर इतर पाच जणांचा समावेश होता. सोमवारी (ता. २९) आणखी एकाला आरोपी अटक करण्यात आले असून, हा आरोपी अल्पवयीन असल्याची माहिती मिळत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.