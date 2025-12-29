दुर्गम, आदिवासी भागातील आरोग्यसेवेला बळकटी
दुर्गम, आदिवासी भागातील आरोग्यसेवेला बळकटी
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शहरी भागाप्रमाणे आदिवासी, दुर्गम व ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात गट ब संवर्गात कार्यरत असलेल्या १९० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गट अ संवर्गात रिक्त पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागाने अत्यंत पारदर्शीपणे, समुपदेशनाद्वारे, वैद्यकीय अधिकारी यांचे पसंती क्रमानुसार, राज्यातील १९० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती कोठ्यातील रिक्त पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. यामुळे वरिष्ठ पदावरील रिक्त जागा तत्काळ भरल्या जाणार असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह इतर सर्व रुग्णालयातील कामकाज अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल. विशेषतः आदिवासी दुर्गम व ग्रामीण भागात उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढले असून, वैद्यकीय सेवेवरही त्याचे सकारात्मक परिणाम होतील, अशी अपेक्षा राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केली आहे.
