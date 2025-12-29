बंडखोरी टाळण्यासाठी
राजकीय पक्षांमध्ये वादळापूर्वीची शांतता
बंडखोरी टाळण्यासाठी सर्वपक्षीयांची रणनीती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा मंगळवारी शेवटचा दिवस आहे. बंडखोरी टाळण्यासाठी उमेदवारांना आजपासून (ता. २९) शेवटच्या टप्प्यात एबी फॉर्म देण्यास सुरुवात झाली. राजकीय पक्षांमध्ये ही वादळापूर्वीची शांतता असल्याचे दिसत आहे. तिकीट न मिळाल्यास अनेक जण बंडखोरीच्या पवित्र्यात असून, अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरण्याची तयारीही काहींनी केल्याचे चित्र आहे.
यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेना शिंदे गटाची युती, तर दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. शरद पवार गटाने ठाकरे बंधूंना पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार ही निवडणूक स्वबळावर लढवत आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि वंचितने हातमिळवणी करीत एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, सर्वच राजकीय पक्षानी ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेत उमेदवारांना शेवटच्या टप्प्यात अर्ज भरण्यास सांगितले आहे. प्रथमदर्शनी सर्वच पक्षांमध्ये सारे काही सुरळीत सुरू असल्याचे दिसत असले, तरी जसजशी उमेदवारी यादी जाहीर होत आहे, तशी इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. मंगळवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असून, पक्षाची उमेदवारी आपल्यालाच मिळेल, या आशेने सर्वच राजकीय पक्षांतील इच्छुक आशावादी आहेत.
---
नेत्यांच्या घरी कार्यालयात गर्दी
पहिल्या यादीत नाव नसल्याने अस्वस्थ असलेल्या इच्छुकांची नेत्यांच्या घरी आणि कार्यालयात गर्दी वाढली आहे. उमेदवारीसाठी नेत्यांची मनधरणी केली जात आहे. नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या गर्दीने पक्ष कार्यालये, नेत्यांची निवासस्थाने फुलले आहेत.
-----------
अस्वस्थ कार्यकर्ते बंडखोरीच्या तयारीत
तिकीट न मिळाल्यास अस्वस्थ कार्यकर्ते बंडखोरीच्या तयारीत असल्याचे दिसते. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये ही अस्वस्थता दिसत आहे. काही कार्यकर्ते पक्षाला सोडचिठ्ठी देत आहेत, तर काही अपक्ष लढण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
