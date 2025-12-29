ठाण्यात ‘मविआ’त फूट
काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : ‘पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युतीला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविण्याचा निर्धार राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष, मनसे, उबाठा आणि काँग्रेस यांचे एकमत झाले; मात्र जागावाटपात काँग्रेसने ३५ ते ४० जागांचा प्रस्ताव दिला असताना, काँग्रेसची अवघ्या पाच ते सहा जागांवर बोळवण करण्यात येत असून, उमेदवारी अर्ज दाखल करायला अवघा एक दिवस शिल्लक असतानादेखील जागांबाबत स्पष्टता नसल्याने काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढणार आहे.’ अशी माहिती काँग्रेसचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी सोमवारी (ता. २९) पत्रकार परिषदेत दिली.
ठाणे महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. अर्ज भरण्यासाठी अवघा एक दिवस शिल्लक असताना, महायुती आणि महाविकास आघाडीचे जागावाटपाचे गुऱ्हाळ काही संपत नसल्याचे दिसून येत आहे. अशातच महाविकास आघाडीचे जागावाटपात काँग्रेसला सन्मानाने जागा मिळत नसल्याने नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. काँग्रेसचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी सांगितले की, ‘महाविकास आघाडीच्या जागावाटपामध्ये काँग्रेसने ३५ जागांची मागणी केली होती. आम्ही ३५ वरून २० जागांवर आलो, पण त्यांची काँग्रेसला जागा सोडायची तयारी नव्हती. तसेच त्यांनी दिलेल्या जागा आम्हाला मान्य नसल्याची माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी दिली. तसेच आम्ही तीन वेळा लेखी प्रस्ताव देऊनही मंगळवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असतानादेखील अद्यापही कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही. अडचणीत असताना मी जितेंद्र आव्हाड आणि राजन विचारे यांना मदत केली होती. तेच आज आमच्या जीवावर उठले असल्याचेदेखील चव्हाण यांनी सांगितले. मनसेला एक एका प्रभागात दोन-दोन जागा आणि काँग्रेसला एकही जागा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी सोमवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन आघाडीतून बाहेर पडून स्वबळावर निवडणूक लढण्याची घोषणा केली. तसेच काँग्रेस पक्षाकडे सर्वच जागांसाठी उमेदवार असून, या सर्वच ठिकाणी आम्ही उमेदवार उभे करणार आहोत. वंचित आघाडी सोबत येत असेल, तर आम्ही त्यांच्याशी बोलू, असेही चव्हाण म्हणाले.
चव्हाण यांची समजूत काढू : आव्हाड
ठाणे काँग्रेसचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून स्वबळाचा नारा दिल्याबाबत राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना पत्रकारांनी विचारले असता, चव्हाण यांनी नेमकी काय घोषणा केली हे माहिती नाही, पण असे काही असेल, तर आम्ही त्यांची समजूत काढू, असे आव्हाड यांनी सोमवारी सांगितले.
