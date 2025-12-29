पनवेलमध्ये २९ उमेदवारी अर्ज दाखल
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज खरेदी व दाखल करण्याच्या प्रक्रियेचा उद्या (ता. ३०) शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला चांगलाच वेग आला आहे. आतापर्यंत एकूण १,०४५ उमेदवारी अर्जांची खरेदी झाली असून, सोमवार (ता. २९) अखेर २९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त नानासाहेब कामटे यांनी दिली.
पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजप, तसेच महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्या वतीने मंगळवारी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी निवडणूक कार्यालयांवर मोठा ताण येण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. मविआ व महायुती या दोन्ही आघाड्यांमध्ये जागावाटपाचा तिढा बहुतांशी सुटल्याने, आतापर्यंत खरेदी करण्यात आलेले बहुसंख्य उमेदवारी अर्ज आज दाखल केले जाणार आहेत. कितीही अर्जांचा लोड असला तरी अर्ज स्वीकृतीची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण केली जाईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
उमेदवारी अर्ज भरण्याचा उद्या शेवटचा दिवस असल्याने उमेदवारांसह समर्थकांची मोठी गर्दी निवडणूक कार्यालयात होण्याची शक्यता आहे. अनेक उमेदवारांकडून शक्तिप्रदर्शन करत अर्ज दाखल केले जाणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मंगळवारचा दिवस निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
‘अ’ प्रभागामध्ये सर्वाधिक अर्ज खरेदी
प्रभागनिहाय उमेदवारी अर्ज खरेदीची आकडेवारी पाहता प्रभाग समिती ‘अ’मधून सर्वाधिक २४१ अर्जांची खरेदी झाली आहे. या प्रभागात एक, दोन व तीन हे वार्ड समाविष्ट आहेत. त्याखालोखाल प्रभाग समिती ‘ब’ मधून १७७ अर्जांची खरेदी झाली असून, या प्रभागात सात, आठ, नऊ आणि दहा हे कळंबोली-रोडपाली भागातील वार्ड येतात.
