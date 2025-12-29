आंबेमोरा गावात बिबट्याची दहशत
आंबेमोरा गावात बिबट्याची दहशत
शेळीची शिकार केल्यानंतर वन विभागाकडून सापळा तैनात
तारापूर, ता. २९ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील आंबेमोरा परिसरात बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी सौदागरवाडी येथे बिबट्याने एका राजस्थानी तोतापुरी शेळीची शिकार केली. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून, यामुळे परिसरात घबराट निर्माण झाली आहे.
शाबाज सौदागर यांच्या मालकीच्या शेळ्या चरत असताना दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात सुमारे २५ हजार रुपये किमतीची शेळी ठार झाली. आंबेमोरा परिसर चिकूच्या वाड्या आणि घनदाट झाडीने वेढलेला असल्याने येथे वन्यप्राण्यांचा वावर वाढला आहे.
या घटनेची गंभीर दखल घेत वन विभागाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. वनपाल समाधान पाटील, वाईल्ड लाईफ कंझर्वेशन अँड ॲनिमल वेल्फेअर असोसिएशनचे मानद जीव रक्षक हार्दिक सोनी, रोहन डिक्रुझ, पूर्वेस तांडेल व रेमंड डिसोझा यांनी रविवारी (ता. २८) सौदागरवाडी परिसरात बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी सापळा लावला आहे. नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी घराबाहेर पडू नये आणि आपल्या पशुधनाची सुरक्षितता राखावी, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे.
