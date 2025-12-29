पक्षाच्या मुंबईच्या अध्यक्षा राखी जाधव भाजपात

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला धक्का
मुंबई अध्यक्षा राखी जाधव भाजपमध्ये
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या मुंबई अध्यक्षा आणि माजी नगरसेविका राखी जाधव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मुंबईत ठाकरे बंधूंची युती झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी राष्ट्रवादीला अनेक जागा सोडाव्या लागल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर राखी जाधव यांनी शरद पवार यांच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. जाधव या मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या होत्या. नवाब मलिक हे अजित पवारांसोबत गेल्यानंतर शरद पवार यांनी मुंबईच्या अध्यक्षपदाची धुरा जाधव यांच्याकडे सोपविली होती. पक्षाची भूमिका त्या ठामपणे मांडत भाजपवरही आक्रमकपणे टीका करीत होत्या. दरम्यान, ठाकर बंधूंची युती झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी शरद पवार गटाने काही जागा सोडल्या, त्यावरून नाराज असलेल्या जाधव यांनी पक्षाला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला. पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पक्ष सोडल्यानंतर आता जाधव यांच्या राजीनाम्यामुळे शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
-----------
महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविण्यासाठी आम्ही आग्रही होतो. माजी नगरसेवकांसाठी जागा सोडण्यात याव्यात, अशी आमची इच्छा होता; मात्र ठाकरे बंधूंच्या युतीला जागा सोडण्यात आल्या.
- राखी जाधव, माजी नगरसेविका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.