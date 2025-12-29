कल्याणमध्ये भाजपकडून ''एबी फॉर्म''चे वाटप
कल्याण, ता. २९ (वार्ताहर) : महापालिका निवडणुकीसाठी कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्रातील भाजप उमेदवारांना सोमवारी (ता. २९) अधिकृत ‘एबी फॉर्म’चे वाटप करण्यात आले. आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या हस्ते त्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात हे वाटप पार पडले. ठाणे-पालघर पट्ट्यात अनेक ठिकाणी जागावाटपाचा पेच सुरू असताना, कल्याण पूर्वेत भाजपने आपले उमेदवार मैदानात उतरवून प्रचारात आघाडी घेतली आहे. मनीषा गायकवाड, हेमलता पावशे, सरोज राय, डॉ. पूजा गायकवाड, स्नेहल मोरे, इंदिरा तरे, रेखा चौधरी, प्रणाली जोशी, विक्रम तरे यांना ‘एबी फॉर्म’ देण्यात आले. या वेळी आमदार सुलभा गायकवाड यांनी सर्व उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या. ‘‘लोकाभिमुख विकास, पारदर्शक प्रशासन आणि सक्षम नेतृत्वाच्या बळावर आमचे सर्व उमेदवार जनतेचा विश्वास संपादन करतील आणि भरघोस मतांनी निवडून येतील,’’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याप्रसंगी कल्याण जिल्हा निवडणूक प्रमुख नरेंद्र सूर्यवंशी, भाजयुमो जिल्हाध्यक्ष वैभव गायकवाड, विधानसभा निवडणूक प्रमुख संजय मोरे, माजी नगरसेवक अभिमन्यू गायकवाड, मनोज राय, उद्योगपती संजय गायकवाड, मंडळ अध्यक्ष संतोष शेलार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
