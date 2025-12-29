धमकीप्रकरणी गुन्हा दाखल
धमकीप्रकरणी गुन्हा दाखल
भिवंडी, ता. २९ (वार्ताहर) : भिवंडी शहरातील प्रतिष्ठेच्या प्रभाग क्रमांक एकमधील निवडणूक चुरशीची होणार असतानाच हा प्रभाग वादंगाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. या प्रभागात आमदार महेश चौघुले समर्थकांनी माजी महापौर विलास पाटील यांच्या विरोधात आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याची घटना ताजी असतानाच विलास पाटील यांचा मुलगा मयुरेश पाटील यांना धमकावल्याप्रकरणी आमदार चौघुले समर्थकांविरोधात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ॲड. मयुरेश पाटील हे रविवारी (ता. २८) रात्री ८ वाजता कोंबडपाडा येथील ॲड. गणेश सलगर यांच्या कार्यालयात बसले होते. त्या वेळी आमदार समर्थक उमेश सोनवणे व त्यांचे समवेत विकास बाफना, रितेश टावरे व सोनल जाधव यांनी मयुरेश पाटील यांना धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मयुरेश जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून निजामपूर पोलिस ठाण्यात उमेश सोनवणे व सोनल जाधव यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
