शिक्षक भरतीदरम्यान एसईबीसी प्रमाणपत्र नसलेल्या शिक्षक उमेदवारांसमोर अडचणी
शिक्षक भरतीदरम्यान एसईबीसी प्रमाणपत्र नसलेल्या शिक्षक उमेदवारांसमोर अडचणी
मुंबई, ता. २९ : राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या पदांसाठी २०२५च्या शिक्षक प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रक्रियेदरम्यान ज्या उमेदवारांकडे त्या वेळी एसईबीसीचे प्रमाणपत्र नव्हते, त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या भरती प्रक्रियेवेळी अर्ज सादर करताना ज्यांच्याकडे आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसीचे प्रमाणपत्र होते, त्यांनाच या भरती प्रक्रियेत घेतले जाणार असल्याने नव्याने प्रमाणपत्र काढून ते आता सादर करणाऱ्या उमेदवारांना शिक्षक भरतीसाठी त्या आरक्षणाचा लाभ मिळणे कठीण होणार आहे. २६ डिसेंबर २०२५ रोजी शालेय शिक्षण विभागाकडून शिक्षक भरतीसंदर्भात अटी व सूचना पोर्टलवर जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार, भरतीसाठी अर्ज करतानाच जे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) व शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणी (टेट )उत्तीर्ण उमेदवारांकडे कोणतेही आरक्षण लागू असल्याचे प्रमाणपत्र होते, अशा उमेदवारांचाच विचार केला जाणार आहे. त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही उमेदवारांचा भरतीवेळी विचार केला जाणार नसल्याने यावर काही संघटनांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.
-------
अर्ज प्रक्रियेत गोंधळ : प्रा. बालुशा माने
शिवयुनिटी फाउंडेशनच्या प्रा. बालुशा माने म्हणाल्या, पवित्र पोर्टलद्वारे सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत सीटीईटीबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे अनेक उमेदवारांमध्ये संभ्रम व अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जुलै २०२४ व डिसेंबर २०२४ या कालावधीत सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेली उमेदवारसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यापैकी अनेक उमेदवारांनी सीटीईटी उत्तीर्ण झाल्यानंतर सीईबीसी (मराठा) प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र काढलेले आहे. केंद्रीय पातळीवर मराठा समाजाला आरक्षण लागू नसल्याने ईडब्ल्यूएस अर्ज करून पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण मराठा उमेदवारांनी शासन निर्णयानुसार, आवश्यक ती पात्रता पूर्ण केलेली असतानाही, त्यांच्या सीटीईटी प्रमाणपत्रावर ५५ टक्के ते ६० टक्के दरम्यान गुण असून, त्यांना अपात्र अशी नोंद केल्यामुळे अर्ज प्रक्रियेत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे, त्यात विभागाने तत्काळ सुधारणा करावी, अशी मागणीही प्रा. माने यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.