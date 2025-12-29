पनवेलमध्ये महायुतीची घोषणा
पनवेलमध्ये महायुतीची घोषणा
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) : पनवेल महापालिका निवडणुकीसाठी अखेर महायुतीची घोषणा करण्यात आली. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या पूर्वसंध्येला आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. या वेळी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) यांची युती जाहीर करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत आमदार प्रशांत ठाकूर, रामदास शेवाळे, परेश ठाकूर, आमदार विक्रांत पाटील, बाळासाहेब पाटील, प्रीतम म्हात्रे, अविनाश कोळी उपस्थित होते. पनवेल शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि स्थिर, सक्षम प्रशासन देण्यासाठी महायुती करून लढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिली. या वेळी युतीतील सर्व घटक पक्षांनी चर्चेनंतर जागावाटप निश्चित केले असून, एकजुटीने निवडणूक लढवली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी उद्या महायुतीकडून शक्तिप्रदर्शन करण्यात येणार असून, पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सहा निवडणूक कार्यालयांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. या वेळी महायुतीचे प्रमुख नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. या जागा युतीच्या घोषणेमुळे पनवेल महापालिका निवडणुकीतील राजकीय चित्र स्पष्ट झाले असून, आगामी निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. महायुतीच्या या निर्णयामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
असे आहे जागावाटप
भारतीय जनता पक्ष : ७१ जागा
शिवसेना : ४ जागा
राष्ट्रवादी काँग्रेस : २ जागा
आरपीआय (आठवले गट) : १ जागा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.