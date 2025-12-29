डोंबिवलीत महायुतीत नाराजीचा स्फोट
डोंबिवलीमध्ये महायुतीत नाराजीचा स्फोट
शिवसेनेत राजीनाम्यांची मालिका; निर्णय प्रक्रियेविरोधात नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २९ : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास अवघा एक दिवस उरलेला असताना शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपकडून अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर झालेली नाही. विशेष म्हणजे दोन्ही पक्षांमध्ये युती झाली आहे की नाही, याबाबतही नेतृत्वाकडून स्पष्ट भूमिका घेतली जात नसल्याने डोंबिवली आणि कल्याण परिसरात कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटातील नाराजी आता उघडपणे समोर येऊ लागली आहे. तिकीट न मिळाल्याने आणि संभाव्य युतीमुळे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाच राजीनाम देत पक्षनेतृत्वावर अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. त्याचवेळी भाजपमधील इच्छुक उमेदवारांमध्येही अस्वस्थता वाढली असून, समाजमाध्यामांतून निर्णय प्रक्रियेविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. काही इच्छुकांनी तर पक्ष कारवाई करेल तरी चालेल, पण आम्ही अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार, असा आक्रमक इशारा दिला आहे.
शिंदे गटाचे माजी परिवहन समिती सभापती मनोज चौधरी यांनी वैयक्तिक कारणांसह सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेत कल्याण पूर्व उपशहर प्रमुख पदाचा राजीनामा जिल्हाप्रमुखांकडे सादर केला आहे. तर माजी सभागृह नेते आणि गटनेते कैलास शिंदे यांनी थेट पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्र पाठवत पक्षात निष्ठा व कामापेक्षा आर्थिक निकषांना महत्त्व दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात ‘माझी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात यावी,’ अशी मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे. दुसरीकडे डोंबिवली पश्चिमेतील इच्छुक उमेदवार संदेश पाटील यांनी उमेदवारी न मिळाल्याने शक्तिप्रदर्शन करीत अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, डोंबिवली पूर्वेतील प्रभाग २९ मधील जागा भाजपच्या वाट्याला गेल्याने शिवसेनेचे पदाधिकारी रवि पाटील नाराज असून, त्यांनी अपक्ष लढण्याची तयारी सुरू केली आहे.
भाजपमध्येही तीच परिस्थिती
भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनीही युतीबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच भाजपच्या इच्छुक उमेदवार माजी नगरसेविका शीतल मंढारी, तृप्ती भोईर आणि वैशाली पाटील यांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे.
