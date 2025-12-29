अंबरनाथ नगर परिषदेत उपनगराध्यक्ष पदासाठी चुरस
अंबरनाथ, ता. २९ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषदेच्या ऐतिहासिक निवडणुकीत जनतेने तेजश्री करंजुळे पाटील यांची थेट नगराध्यक्ष म्हणून निवड केल्यानंतर आता शहराचे लक्ष उपनगराध्यक्ष पदाकडे लागले आहे. नगराध्यक्ष पदाचा निकाल जाहीर होऊन काही दिवस उलटले तरी अद्याप उपनगराध्यक्ष पदासाठी अधिकृत दावेदार जाहीर न झाल्याने अंबरनाथच्या राजकीय वर्तुळात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने ५९ पैकी २७ जागा जिंकून सर्वाधिक संख्याबळ मिळवल्याने उपनगराध्यक्ष पदावर शिवसेनेचाच दावा प्रबळ मानला जात आहे. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत तब्बल ६२ टक्के महिला उमेदवार विजयी झाल्याने महिला उपनगराध्यक्ष होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. या पदासाठी शिवसेनेतील अनुभवी नगरसेविकांसह उच्चशिक्षित नव्या चेहऱ्यांची नावे चर्चेत आली आहेत. प्रभाग क्रमांक २० मधून निर्विवाद वर्चस्व राखणाऱ्या उच्चशिक्षित वकील अपर्णा भोईर यांचे नाव आघाडीवर मानले जात आहे. याशिवाय रोहिणी भोईर, संगीता गायकवाड, अल्पना गोरे, शामला मंचेकर, किरण चौबे, अमृता मोहरीकर, विना उगले, सुनिता बागुल, रूपाली गेजगे, ज्योत्सना भोईर, पल्लवी लकडे, रेश्मा सुर्वे, रेश्मा गुडेकर, दीपा गायकवाड आणि मोनिका रिजड या महिला नगरसेविकांचीही नावे चर्चेत आहेत.
दुसरीकडे, पुरुष नगरसेवकांमध्येही या पदासाठी चुरस असून, अनुभवी राजेंद्र वाळेकर, अब्दुल भाई शेख, शैलेश भोईर, रमेश सुर्वे आणि कुणाल भोईर यांच्या नावांचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे. भाजपने नगराध्यक्ष पदावर विजय मिळवून शिवसेनेला राजकीय धक्का दिला असला, तरी सभागृहातील संख्याबळ शिवसेनेच्या बाजूने आहे. त्यामुळे भाजपच्या नगराध्यक्षांसोबत समन्वय राखून शहराचा विकास साधणारा चेहरा शिवसेना उपनगराध्यक्ष म्हणून कोणाला संधी देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उपनगराध्यक्ष पदाची गणिते
यंदाच्या निवडणुकीत महिलांचे वाढलेले प्रतिनिधित्व पाहता उपनगराध्यक्ष पदावर महिला नगरसेविकेला संधी मिळण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नगराध्यक्ष भाजपचा आणि उपनगराध्यक्ष शिवसेनेचा, असे नवे राजकीय समीकरण अंबरनाथमध्ये आकार घेण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
