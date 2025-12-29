ठाण्यात महायुतीचे ठरलं
भाजपला ४० तर शिवसेनेला ९१ जागा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : ठाण्यात अखेर महायुतीचे जागावाटापाचे सूत्र निश्चित झाले असून, भाजपची ५५ वरून थेट ४० जागांवर बोळवण करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेना शिंदे गट मात्र तब्बल ९१ जागांवर लढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मित्रपक्षांच्या वाट्याला एकही जागा सोडली जाणार नसल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. भाजपच्या वरिष्ठांनी पुन्हा एकदा ठाणे शिंदे यांना बहाल केल्याचेच यावरून चित्र स्पष्ट झाले आहे.
शिंदे सेना आणि भाजपच्या वरिष्ठांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या युतीच्याच माध्यमातून लढल्या जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार स्थानिक पातळीवर चार बैठका झाल्या. पहिल्या बैठकीत जागांवर चर्चा झाली आणि फॉर्म्युला शिंदे सेनेने द्यावा, असे सांगत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी शिंदे सेनेकडे चेंडू टोलवला. दुसऱ्या बैठकीत भाजपने ५५ जागांवर दावा करीत शिंदे सेनेवर मात करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर चर्चा पुढे सरकली आणि ५५ वरून ४५ पर्यंत भाजपच्या जागा खाली आल्या. त्यातही भाजपने शिंदे सेनेच्या सात ते आठ जागांवर दावा केला होता. हा दावा केला जात असताना शिंदे सेनेने त्या ठिकाणी आमचे उमेदवार हे कमळावर लढतील, असे सांगत भाजपला जागा न सोडण्याचा एक प्रकारे इशारा दिला होता.
अपक्षांनी दिवस गाजवला
अर्ज भरण्यासाठी सोमवारी (ता. २९) सकाळपासूनच अपक्ष उमेदवारंनी सर्वच प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये गर्दी केली होती. माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समितीमध्ये दाखल झालेले आठही अर्ज हे अपक्ष उमेदवारांचे होते. त्याखालोखाल राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे २० अर्ज दाखल झाले आहेत.
पक्षनिहाय दाखल अर्ज
अपक्ष - २७ उमेदवारांचे ३३ अर्ज दाखल
शिवसेना शिंदे गट - १० उमेदवारांचे १२ अर्ज दाखल
शिवसेना ठाकरे गट - ३
राष्ट्रवादी शरद पवार गट - २०
राष्ट्रवादी अजित पवार गट - ७
मनसे - १
काँग्रेस - २
