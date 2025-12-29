‘प्रेयसी’च्या भेटीला गेला, अपहरणात अडकला
‘प्रेयसी’च्या भेटीला गेला, अपहरणात अडकला
ऑनलाइन प्रेमाचा थरार; २० लाख रुपयांची खंडणीची मागणी
नवी मुंबई, ता. २९ (वार्ताहर) : सोशल मीडियावरून मैत्री, प्रेमाचा बनाव आणि त्यातून थेट अपहरण व खंडणीचा थरारक प्रकार नवी मुंबईत उघडकीस आला. इन्स्टाग्रामवर मुलगी असल्याचे भासवून एका चौकडीने १५ वर्षीय मुलाला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. त्याचा विश्वास संपादन केला आणि भेटीच्या बहाण्याने कल्याण (पूर्व) येथील नांदिवलीत बोलावून त्याचे अपहरण केले. या अपहरणानंतर नातेवाइकांकडे व्हॉट्सॲप व्हॉइस मेसेजद्वारे तब्बल २० लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आली. मात्र, नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अवघ्या २४ तासांत चारही आरोपींना अटक करत मुलाची सुखरूप सुटका केली.
घटनेतील १५ वर्षीय अपहृत मुलगा ऐरोलीतील दिवा गावात राहण्यास असून, तो दहावीत शिक्षण घेत आहे. या प्रकरणातील आरोपींनी बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंट तयार करून मुलगी असल्याचे भासवले. त्यानंतर अपहृत मुलाशी नियमित चॅटिंग करत प्रेमसंबंध असल्याचा आभास निर्माण करून त्याचा पूर्ण विश्वास संपादन केला. त्यानंतर आरोपींनी प्रेयसीमार्फत या मुलाला भेटण्यासाठी कल्याण (पूर्व) येथील नांदिवलीचा पत्ता देऊन त्याला बोलावून घेतले. या प्रलोभनाला बळी पडत अपहृत मुलगा ओला कारने दिलेल्या पत्त्यावर पोहोचला. मात्र, त्या ठिकाणी वाट पाहत उभ्या असलेल्या चौघा अपहरणकर्त्यांनी त्याला ताब्यात घेऊन तेथील इमारतीतील एका खोलीत डांबून ठेवले. त्यानंतर आपण अपहरणकर्त्यांच्या जाळ्यात अडकल्याचे अपहृत मुलाला लक्षात आले. अपहरणकर्त्यांनी मुलाच्या नातेवाइकांना संपर्क साधून व्हॉट्सऍपवरील व्हॉइस मेसेजद्वारे २० लाख रुपयांची खंडणी मागितली. त्यानंतर अपहृत मुलाच्या नातेवाइकांनी रबाळे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर गुह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा कक्ष-१ च्या पथकाने घटनास्थळ व आजूबाजूच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यात अपहृत मुलगा पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून गेल्याचे दिसून आले. तांत्रिक तपासातून कारचा क्रमांक निष्पन्न करून चालकाला ताब्यात घेण्यात आले.
आरोपींना पोलिस कोठडी
चौकशीत कार चालकाने मुलाला नांदिवली येथे सोडल्याची माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी छापा मारत अपहृत मुलाची सुटका केली व प्रदीपकुमार जयस्वाल (वय २४), विशाल पासी (१९), चंदन मौर्या (१९) आणि सत्यम यादव (१९) या चार आरोपींना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. याप्रकरणी पालक व तरुणांनी सोशल मीडियावरील ओळखी व्यक्तींबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
