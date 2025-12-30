नालासोपाऱ्यात १५ वी राज्यस्तरीय फिल्ड आर्चरी इनडोअर स्पर्धा उत्साहात
नालासोपाऱ्यात राज्यस्तरीय फिल्ड आर्चरी स्पर्धा उत्साहात
विरार, ता. ३० (बातमीदार) : नालासोपारा येथे १५वी राज्यस्तरीय फिल्ड आर्चरी इनडोअर स्पर्धा उत्साहात पार पडली. या स्पर्धेत राज्यभरातून ७ ते ३५ वर्षांवरील वयोगटातील सुमारे ३०० खेळाडू सहभागी झाले होते. सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रदीप गिरधर यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. या वेळी सुभाषचंद्र नायर, जयंत सातघरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. आर्चरी असोसिएशन ऑफ पालघरने या यशस्वी आयोजनाद्वारे खेळाडूंना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून दिले.
