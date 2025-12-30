प्रचाराची पोस्ट ''लाईक-शेअर'' करणेही धोक्याचे
प्रचाराची पोस्ट ‘लाइक-शेअर’ करणेही धोक्याचे
महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या समाजमाध्यमांवर आयोगाची नजर
उल्हासनगर, ता. ३० (वार्ताहर) : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर कडक निर्बंध लादले आहेत. महापालिकेतील कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे राजकीय प्रचारात सहभाग घेतला, तर त्याच्यावर थेट गुन्हा दाखल केला जाईल, असा कडक इशारा आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी दिला आहे.
निवडणूक काळात सोशल मीडिया हे प्रचाराचे मोठे साधन बनले आहे. त्यामुळे फेसबुक, व्हॉट्सॲप किंवा इन्स्टाग्रामवर एखाद्या उमेदवाराची पोस्ट लाइक करणे, शेअर करणे किंवा त्यावर भाष्य करणे ही कृती आता ‘राजकीय सहभाग’ मानली जाणार आहे. यावर निवडणूक आयोगाची आणि सायबर सेलची करडी नजर राहणार आहे.
निवडणूक आयोगाचा हा आदेश केवळ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, महापालिकेचे सर्व कायमस्वरूपी अधिकारी व कर्मचारी, कंत्राटी, मानधनावरील आणि ठोक पगारावर काम करणारे कर्मचारी, महापालिकेच्या ठेकेदारांकडील कामगार, महापालिका शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि बालवाडी शिक्षिका या सर्वांना लागू असेल.
आचारसंहितेचे काटेकोर पालन
१५ डिसेंबरपासून उल्हासनगरमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. १५ जानेवारीला होणारे मतदान निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडावे, यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. निवडणुकीशी संबंधित प्रत्येक कर्मचाऱ्याने कोणत्याही पक्षाची किंवा उमेदवाराची बाजू न घेता काम करणे बंधनकारक आहे. मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही शासकीय योजना किंवा प्रचारात्मक कृत्यांवर अंकुश ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय कारवाईचा बडगा
उपायुक्त (मुख्यालय) डॉ. दीपाली चौगले यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. जर एखादा कर्मचारी राजकीय बैठका, रॅली किंवा सोशल मीडिया प्रचारात सक्रिय आढळला, तर त्याच्यावर निलंबनासह फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
