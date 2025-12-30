राष्ट्रीय थांग-ता क्रीडा स्पर्धेत श्रेया पिंगळेची रौप्य पदकाला गवसणी
राष्ट्रीय थांग-ता क्रीडा स्पर्धेत श्रेया पिंगळेची रौप्य पदकाला गवसणी
वडखळ, ता. ३० (बातमीदार) : आसाम राज्यातील गुवाहाटी येथे २२ ते २४ डिसेंबर दरम्यान पार पडलेल्या ३१ व्या राष्ट्रीय थांग-ता मार्शल आर्ट क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्र राज्य संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील कुर्डूस गावच्या श्रेया पुरुषोत्तम पिंगळे हिने उल्लेखनीय कामगिरी करत रौप्य पदक पटकावले आहे. १८ वर्षांखालील वयोगटातील ७५ किलो वजन गटात तिने देशभरातील अव्वल खेळाडूंशी लढत देत अंतिम फेरी गाठली.
या गटाच्या अंतिम सामन्यात श्रेयाचा सामना जम्मू-कश्मीर राज्य संघाच्या मागील सलग दोन वर्षांच्या सुवर्णपदक विजेत्या सीबतैना इस्माईल हिच्याशी झाला. हा सामना अत्यंत चुरशीचा ठरला. पहिल्या डावात ०९-०६ तर दुसऱ्या डावात ०८-०६ अशा नाममात्र गुणांच्या फरकाने श्रेयाला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. या राष्ट्रीय स्पर्धेत देशातील विविध राज्यांतील जूनियर गटातील सर्वोत्तम खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. अलिबाग येथील जिल्हास्तरीय तसेच अमरावती येथील राज्यस्तरीय थांग-ता स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून श्रेया राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी पात्र ठरली होती. त्यानंतर सातारा-वडूज येथे झालेल्या विशेष प्रशिक्षण शिबिरातून तिने आपल्या कौशल्यात अधिक भर घातली. पी. एन. पी. होली चाइल्ड स्कूलमध्ये इयत्ता आठवीत शिक्षण घेत असलेल्या श्रेयाला वडील पुरुषोत्तम पिंगळे (राज्यस्तरीय क्रीडा मार्गदर्शक) व आई विद्या पिंगळे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले आहे. या यशाबद्दल क्रीडा संस्था, शिक्षक, ग्रामस्थ व क्रीडाप्रेमींनी श्रेयाचे अभिनंदन केले आहे.
