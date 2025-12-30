निवडणूक कार्यालयांत चोख बंदोबस्त
वाशी, ता. ३० (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी ३ वाजेपर्यंत असल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयांत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. ही बाब लक्षात घेऊन पोलिस विभागाच्या सहकार्याने सर्व संबंधित कार्यालयांमध्ये चोख सुरक्षा व व्यवस्थापन व्यवस्था करण्यात आली होती.
आठ निवडणूक कार्यालयांमधून सोमवार (ता. २९) एकूण २५९ नामनिर्देशनपत्रांचे वितरण करण्यात आले, तर २३ डिसेंबरपासून आतापर्यंत एकूण २,७४९ नामनिर्देशनपत्रांचे वितरण झाले आहे. अंतिम दिवस जवळ येत असल्याने विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार, तसेच अपक्ष इच्छुक उमेदवार मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल करत असल्याचे चित्र दिसून आले. अर्ज स्वीकारताना कोणताही गोंधळ होऊ नये, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी, तसेच उमेदवार व नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी कार्यालय परिसरात पोलिस बंदोबस्त, प्रवेश-निर्गमनाचे नियोजन आणि आवश्यक मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
