बहुसदस्यीय मतदानाबाबत जागृती
वाशी, ता. ३० (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक बहुसदस्यीय पद्धतीने होत आहे. महापालिका क्षेत्रातील २८ प्रभागांपैकी १ ते २७ क्रमांकाच्या प्रभागांमध्ये चार, तर २८व्या प्रभागात तीन सदस्य आहेत. पालिका निवडणुकीत प्रथमत:च बहुसदस्यीय पद्धतीने मतदान होत असल्याने विविध स्वरूपात जनजागृती करण्यात येत आहे.
प्रत्येक मतदाराने प्रभागातील अ, ब, क, ड अशा प्रत्येक जागेकरिता एक मतदान करावयाचे आहे, म्हणजेच २७ प्रभागांमध्ये चार आणि २८व्या प्रभागात तीन सदस्यांना मतदान करावयाचे आहे. प्रभागातील अ, ब, क, ड अशा स्वतंत्र जागा कळण्यासाठी मतदान यंत्रावर प्रत्येक जागेकरिता वेगळ्या रंगाची मतपत्रिका असणार आहे.
मतदारांनी अ, ब, क, ड जागेमध्ये नमूद एका उमेदवारास मतदान करावयाचे आहे. त्यानुसार ‘अ’मधील उमेदवारासमोरचे बटण दाबल्यानंतर त्यासमोरील लाल दिवा पेटेल, मग ‘ब’मधील उमेदवारासमोरील बटण दाबावे. अशाच प्रकारे ‘क’ आणि ‘ड’ जागेमधील उमेदवारासमोरील बटण दाबल्यानंतर त्यासमोरील लाल दिवा पेटेल. जेव्हा चारही जागांसाठी प्रत्येक जागेसाठी एक अशाप्रकारे मतदान केल्यानंतर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होऊन शेवटी ‘बीप’ असा आवाज येईल. हा बीप आवाज आल्यानंतरच मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली असे समजावे, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले.
‘नोटा’चाही पर्याय उपलब्ध
प्रत्येक मतदाराला अ, ब, क, ड अशा प्रत्येक जागांसाठी एक असे स्वतंत्र मत द्यायचे आहे. ‘अ’ किंवा कोणत्याही एकाच जागेसाठी चारही मते देता येणार नाहीत. ‘एक जागा, एक मत’ याच सूत्राने अ, ब, क, ड अशा जागांसाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र मत द्यायचे आहे. जेव्हा कोणताही उमेदवार पसंत नसेल, तर प्रत्येक जागेमध्ये उमेदवारांची यादी संपल्यानंतर शेवटी ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध असेल.
जागा मतपत्रिकेचा रंग
अ पांढरा
ब फिका गुलाबी
क फिका पिवळा
ड फिका निळा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.