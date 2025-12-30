मतदारांना चारवेळा मतदान बंधनकारक!
पनवेल, ता. ३० (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार असून, चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती असल्याने प्रत्येक मतदाराला चार जणांना मतदान करावे लागणार आहे. हे चारही मतदान बंधनकारक आहे. एखाद्याने एक मतदान करून पुढील मतदान करण्यास नकार दिला किंवा असमर्थता दर्शविली, तर उपस्थितीत एजंटच्या उपस्थितीत मतदान केंद्राध्यक्ष शेवटचे बटण दाबतील, अशी तरतूद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली आहे. २० प्रभाग तयार करून आले असून, मतदारांना ७८ नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत. १८ प्रभागांत चार नगरसेवक असतील, तर तीन प्रभागांत तीन नगरसेवक राहणार आहेत. प्रशासनाने मतदानाविषयी जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक मतदाराला चार मतदान करणे बंधनकारकच आहे. याविषयी अतिरिक्त आयुक्त नानासाहेब कामठे यांनी सांगितले, की मतदान यंत्रावर एक मतदान केल्यानंतर पुढील चार मतदान करणेदेखील आवश्यक आहे. एखाद्याने एकच मतदान केले आणि पुढील तीन मतदान करण्यास नकार दिला, तर मतदान केंद्रावरील एजंटांच्या उपस्थितीत मतदान केंद्राध्यक्षाला शेवटचे मतदान करण्याचे अधिकार आहेत.
राजकीय पक्षांना क्रॉस वोटिंगची भीती
प्रभागरचनेनुसार एका वार्डातील सर्व उमेदवार निवडून आणणे, हे राजकीय पक्षांसमोरदेखील आव्हान आहे. एक ते दोन मोठे म्हणजेच संपूर्ण प्रभागात ओळख असणारे उमेदवार देऊन त्यांच्यावर दोन इतर उमेदवारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी टाकायची, अशी व्यूहरचना केली जात आहे; मात्र त्यात राजकीय पक्षांना क्रॉस वोटिंगची भीती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
