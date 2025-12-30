दादा, ताई मतदारांच्या भेटीला!
पनवेल, ता. ३० (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेसाठी उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर सिडको परिसरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. ‘दादा, दरवाजा उघडा. साहेब, दादा, भाऊ, ताई, वहिनीसाहेब आलेत तुमच्या भेटीला’ अशा हाकेसह इच्छुक उमेदवार घरोघरी भेटी देत मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
सकाळी आणि सायंकाळी परिसरातील प्रत्येक गल्लीत इच्छुक उमेदवार, त्यांच्यासोबत कार्यकर्ते, प्रचारपत्रक हातात घेतलेले युवक तसेच पत्रकवाटप व नियोजन सांभाळणाऱ्या स्थानिक महिला मोठ्या संख्येने दिसून येत आहेत. कॅमेरे हातात घेऊन प्रचाराचे क्षण टिपणारे तरुण, नागरिकांचे दरवाजे ठोठावणारे कार्यकर्ते आणि ‘मी अमुक अमुक नावाची व्यक्ती मला एकदा संधी द्या,’ असे ठामपणे सांगणारे इच्छुक उमेदवार हे चित्र सध्या सिडकोत सर्वत्र पाहायला मिळत आहेत. नागरिकांशी संवाद साधताना अनेक इच्छुक थेट ज्येष्ठ नागरिकांच्या व वृद्धांच्या पाया पडत आशीर्वाद घेत असल्याचे दृश्यही दिसत आहे.
प्रचार साहित्य, छोट्या भेटवस्तू आणि पत्रकांच्या माध्यमातून मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही दिवसांपासून सिडको परिसरात घरोघरी भेटींचा अक्षरशः धडाका सुरू असून, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांची ही लगबग पुढील काही दिवसांत आणखी वाढणार असल्याचे चित्र आहे. राजकीय हालचालींमुळे सिडको परिसरात निवडणुकीची चाहूल स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे.
सकाळ-सायंकाळ फक्त प्रचाराची चर्चा
महापालिका निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सिडको परिसरात सकाळी फिरणारे इच्छुक आणि सायंकाळी पुन्हा दिसणारे प्रचारक असे चित्र आहे. कामावर जाण्याच्या वेळेत तसेच सायंकाळी घरी परतणाऱ्या नागरिकांना गाठण्यासाठी उमेदवार वेळेचे अचूक नियोजन करीत आहेत. त्यामुळे परिसरात दिवसभर प्रचाराचीच चर्चा सुरू असल्याचे दिसत आहे.
कार्यकर्त्यांची फौज, महिलांची गर्दी
प्रचारादरम्यान इच्छुक उमेदवारांसोबत मोठ्या संख्येने तरुण कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत. प्रचारपत्रके वाटणे, नागरिकांची नावे-तक्रारी नोंदविणे आणि भेटींचे नियोजन करण्यामध्ये स्थानिक महिलांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. त्यामुळे प्रचार अधिक नियोजनबद्ध आणि प्रभावी होत असल्याचे चित्र आहे.
‘मीच उमेदवार’ म्हणणाऱ्यांची वाढतेय संख्या
पनवेल शहर, वसाहती व ग्रामीण भागात परिसरात सध्या सर्व उमेदवार सक्रिय झाले असून, प्रत्येक जण स्वतः उमेदवार असल्याचे सांगत आहे. या प्रचाराच्या रणधुमाळीमध्ये मतदारांना आयुष्यात कधीही न पाहिलेले चेहरे समोर येऊन हात जोडून पाया पडत असल्याने आश्चर्य वाटत आहे.
