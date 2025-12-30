कचरा व्यवस्थापनावर विनामूल्य विशेष सेमिनार
कचरा व्यवस्थापनावर विनामूल्य विशेष सेमिनार
कांदिवली, ता. ३० (बातमीदार - अनिल चासकर) : अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुंबई यांच्या वतीने ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) २.०’ अंतर्गत पहिला प्रादेशिक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम नुकताच संपन्न झाला. हा कार्यक्रम अंधेरी येथील शहरी व पर्यावरण अभ्यासासाठीच्या प्रादेशिक केंद्रात आयोजित करण्यात आला होता. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्राचे डायरेक्टर डॉ. अजित साळवी, विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. स्नेहा पळनीटकर, डायरेक्टर डॉ. सुभाष दळवी, ६० हजार हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू तसेच आस्थाश्रीच्या डायरेक्टर अश्विनी बोरुडे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले.
आस्थाश्री सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन (महासेवा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या सेमिनारमध्ये कचरा व्यवस्थापनावर सखोल व उपयुक्त माहिती देण्यात आली. भारत व महाराष्ट्रात कचरा व्यवस्थापन कसे राबविले जाते, मुंबई महानगरपालिकेच्या योजना, झोपडपट्टी विभागात सुरू असलेले काम तसेच कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करून कचरा मुक्त परिसर कसा तयार करता येईल, याबाबत माहितीपूर्ण चित्रफितीच्या माध्यमातून डॉ. अश्विनी गोरुले यांनी मार्गदर्शन केले. महासेवा डायरेक्टर डॉ. सुभाष दळवी यांनी कचरा कमी करण्याच्या उपाययोजना, व्यावहारिक व शाश्वत कचरा व्यवस्थापन पद्धती यावर सविस्तर माहिती दिली. मुंबईत स्वच्छ भारत मिशन अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विविध विभागांतील सामाजिक कार्यकर्ते, संस्थांचे पदाधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे तसेच समुदायआधारित हरित उपक्रमांना बळकटी देणे हा या सेमिनारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या वेळी रिजिनल सेंटर फॉर अर्बन अँड एन्व्हायर्नमेंटल स्टडीजच्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मलेका अन्सारी यांनी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांबाबत शासकीय अधिकारी, पालिका अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना कायदे, व्यवस्थापन आणि सर्वांगीण विकासासाठी प्रशिक्षण दिले जाते, अशी माहिती दिली. पहिल्याच सेमिनारमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते व सोसायटी पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याने स्वच्छतेला अधिक प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
