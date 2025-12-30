भिवंडीत भाजपकडून जुन्याच चेहऱ्यांना पसंती
भिवंडी, ता. ३० (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करत पुन्हा एकदा प्रामुख्याने जुन्याच चेहऱ्यांना पसंती दिली आहे. जाहीर झालेल्या १८ उमेदवारांपैकी तीन माजी नगरसेवक असून, एका माजी नगरसेवकाच्या पत्नीला उमेदवारी देण्यात आली आहे.
प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये भाजपाने तीन नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली असून, यामध्ये माजी नगरसेविका क्षमा मनोज ठाकूर, राजेश शेट्टी, परेश (राजू) चौघुले आणि स्नेहा मेहुल पाटील यांचा समावेश आहे. प्रभाग क्रमांक २२ मधून माजी नगरसेवक श्याम अग्रवाल व विठोबा नाईक यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. प्रभाग क्रमांक २३ मध्ये माजी नगरसेवक नीलेश चौधरी यांच्यासह नारायण चौधरी, भारती चौधरी आणि दिव्या पाटील यांना संधी देण्यात आली आहे. प्रभाग क्रमांक १ मधून मित चौघुले, रितेश टावरे, पद्मा कृष्णा गाजंगी आणि स्नेहा बाफना, तर प्रभाग क्रमांक ६ मधून वैभव भोईर, दक्षाबेन पटेल, मीना कुंटे आणि विशाल डुंबरे यांना भाजपकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे.
जोरदार शक्तिप्रदर्शन
दरम्यान, सोमवारी नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्यासाठी सर्व निवडणूक कार्यालयांमध्ये मोठी गर्दी उसळली होती. भाजपाचे उमेदवार नीलेश चौधरी यांनी ताडाळी येथून जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी मार्गातील मंदिरांमध्ये दर्शन घेऊन पूजन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे मित चौघुले यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून रॅली काढत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले, ज्यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
