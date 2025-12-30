‘धवल लक्ष्मी’चा सागरी प्रवास
‘धवल लक्ष्मी’ची पोरबंदरकडे झेप
डहाणूच्या कासवाचा ४५० किमी यशस्वी प्रवास
कासा, ता. ३० (बातमीदार) : डहाणूच्या किनाऱ्यावरून समुद्रात सोडलेली ‘धवल लक्ष्मी’ ही मादी ऑलिव्ह रिडले कासव सध्या गुजरातच्या पोरबंदर परिसरात पोहोचली आहेत. सॅटेलाइट ट्रॅकिंगद्वारे मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, तिचा सागरी प्रवास अत्यंत वेगाने आणि यशस्वीरीत्या सुरू असून, वन्यजीवप्रेमींमध्ये कमालीची उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.
२९ डिसेंबरच्या अहवालानुसार, धवल लक्ष्मी पोरबंदर किनाऱ्यापासून सुमारे १०० किमी अंतरावर आहे. डहाणूपासून आतापर्यंत तिने सुमारे ४५० किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला आहे. डहाणू ते गुजरात असा उत्तर दिशेने तिचा प्रवास सुरू आहे. २० नोव्हेंबरला ‘वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ आणि वन विभागाच्या सहकार्याने धवल लक्ष्मीला सॅटेलाइट ट्रान्समीटर लावून समुद्रात मुक्त करण्यात आले होते. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे तिच्या हालचालींचा प्रत्येक टप्पा शास्त्रज्ञांना टिपता येत आहे.
तज्ज्ञांचा विश्वास
पालघर आणि गुजरातच्या किनारपट्टीवर ऑलिव्ह रिडले कासवांचे अस्तित्व महत्त्वाचे मानले जाते. धवल लक्ष्मीचा हा यशस्वी प्रवास सागरी जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी मोलाची माहिती देणारा ठरेल, असा विश्वास वन्यजीव अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. तिच्या या प्रवासाने कासवांच्या गूढ अशा सागरी जगाचे नवे पदर उलगडण्यास मदत होत आहे. वन्यजीव संरक्षक व बचावकार्य करण्यासाठी वाइल्ड लाइफ कंजर्व्हेशन अँड ॲनिमल वेल्फेअर असोसिएशन संस्थेतर्फे आम्ही या धवल लक्ष्मीवर लक्ष ठेवून आहोत. आतापर्यंतचा तिचा प्रवास सुखरूप सुरू आहे. मिळणाऱ्या माहितीवर आम्ही अभ्यास करीत आहोत, अशी माहिती पालघर जिल्हा वन्यजीव संरक्षक हार्दिक सोनी यांनी दिली.
प्रकल्पाची उद्दिष्टे
१. स्थलांतर मार्गाचा शोध : ऑलिव्ह रिडले कासवे प्रजननासाठी आणि अन्नासाठी कोणत्या मार्गाचा अवलंब करतात, हे शोधणे.
२. सागरी संवर्धन : कासवांच्या संरक्षणासाठी सागरी परिसंस्थेतील धोके ओळखणे.
३. शास्त्रीय माहिती : भविष्यातील सागरी जैवविविधता धोरणासाठी डेटा संकलित करणे.
