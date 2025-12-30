घोटगावच्या प्रथमेशची आंतरराष्ट्रीय भरारी
वज्रेश्वरी, ता. ३० (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील घोटगाव या दुर्गम व छोट्या खेडेगावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. येथील प्रथमेश पाटील या युवा खेळाडूने धावण्याच्या स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे नाव उज्ज्वल केले आहे. त्याच्या या यशाबद्दल सर्वत्र अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
नेपाळमधील पोखरा स्टेडियमवर १८ ते २२ डिसेंबरदरम्यान ‘युथ गेम्स इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिप २०२५’ स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत भारतासह पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, इराण आणि श्रीलंका अशा एकूण आठ देशांतील खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. १०० मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत प्रथमेश पाटील याने ११.०८ सेकंदांत शर्यत पूर्ण करत भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकले.
शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या प्रथमेशच्या या यशामुळे ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये असलेली सुप्त क्रीडा प्रतिभा योग्य संधी व मार्गदर्शन मिळाल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही यश मिळवू शकते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. त्याच्या विजयामुळे केवळ परिसरातच नव्हे, तर संपूर्ण भिवंडी तालुका, तसेच ठाणे व पालघर जिल्ह्यात त्याचे कौतुक होत आहे. या यशाबद्दल घोटगावचे पोलिस पाटील भूपेंद्र पानवे, ठाणे जिल्हा परिषद सदस्य लहू थापड, सुदाम गडग, इंजिनिअर अमोल पाटील आदी मान्यवरांनी प्रथमेशचे विशेष अभिनंदन केले.
शिक्षकांचा पाठिंबा
प्रथमेश सध्या नवी मुंबई येथील भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंगमध्ये शिक्षण घेत आहे. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी त्याला महाविद्यालय व तेथील प्राचार्यांनी विशेष संधी उपलब्ध करून दिली होती. तसेच शिक्षकांनी सातत्याने पाठिंबा देत त्याचे मनोबल वाढविले. महाविद्यालयातील शिक्षकांचे मार्गदर्शन व प्रोत्साहनामुळेच मला परदेशात जाऊन हे यश संपादन करता आले, असे श्रेय प्रथमेशने दिले.
